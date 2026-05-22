Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
В Україні дозволили використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам’яті

Йдеться про щоденне оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку».

Про це повідомила українська прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. 

Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

«Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян», – зазначила глава уряду. 

  • У лютому цього року Верховна Рада забезпечила створення технічних умов та стандартів для проведення загальнонаціональної Хвилини мовчання. Прийнятий закон усуває технічні перепони та офіційно дозволив містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання – щоденно о 9-й ранку. 
