Йдеться про щоденне оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку».

В Україні дозволили використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам’яті.

Про це повідомила українська прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

«Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян», – зазначила глава уряду.