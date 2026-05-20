Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Свириденко: Кабмін уточнив механізм перерахунку вартості тепла і гарячої води при надзвичайних ситуаціях

Місцева влада зможе компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів.

засідання уряду
Фото: телеграм-канал прем'єр-міністра України

Уряд уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, йдеться насамперед про ситуації, коли через удари по енергетичній або комунальній інфраструктурі люди залишалися без тепла чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості.

«Люди не повинні платити повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки послуги надавалися з перебоями або неякісно. Рішення дозволить збільшити розмір перерахунку для споживачів та чітко враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Перерахунок стане обов’язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону», - пояснила глава уряду.

Свириденко додала, що органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів — для відновлення пошкодженої інфраструктури.

