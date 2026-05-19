Вона приховала в декларації недобудований будинок, який купила разом із землею.

Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів заступниці начальника управління Головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

Про це повідомила пресслужба САП.

Серед активів - житловий будинок площею 136,1 кв. м і земельна ділянка площею 535 кв. м на Львівщині, де розташований цей будинок.

Правоохоронці з'ясували, що у 2022 році посадовиця придбала земельну ділянку, але приховала в декларації недобудований будинок, який купила разом із землею.

На час завершення будівництва у 2023 році мінімальна ринкова вартість житла становила майже 6,8 мільйона гривень. Проте аналіз доходів і витрат посадовиці та її родини показав, що вони не мали законних коштів на таку покупку. Зокрема, у родини не було понад 4,4 мільйона гривень для придбання цього майна.

Через це прокурор САП вимагає стягнути з чиновниці в дохід держави майже 4,5 млн грн, які вона витратила на активи.