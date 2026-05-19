Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаЕкономікаФінанси

САП вимагає конфіскувати понад 4,4 мільйона гривень активів у чиновниці із Львівської податкової

Вона приховала в декларації недобудований будинок, який купила разом із землею.

САП вимагає конфіскувати понад 4,4 мільйона гривень активів у чиновниці із Львівської податкової
САП
Фото: advokatpost.com

Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів заступниці начальника управління Головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

Про це повідомила пресслужба САП.

Серед активів - житловий будинок площею 136,1 кв. м і земельна ділянка площею 535 кв. м на Львівщині, де розташований цей будинок.

Правоохоронці з'ясували, що у 2022 році посадовиця придбала земельну ділянку, але приховала в декларації недобудований будинок, який купила разом із землею.

На час завершення будівництва у 2023 році мінімальна ринкова вартість житла становила майже 6,8 мільйона гривень. Проте аналіз доходів і витрат посадовиці та її родини показав, що вони не мали законних коштів на таку покупку. Зокрема, у родини не було понад 4,4 мільйона гривень для придбання цього майна.

Через це прокурор САП вимагає стягнути з чиновниці в дохід держави майже 4,5 млн грн, які вона витратила на активи.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies