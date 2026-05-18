Мінфін: потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки - $95 млрд

Міністр фінансів Марченко закликав партнерів створити умови для використання заморожених російських активів на користь України. 

Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки становить $95 млрд, з яких $52 млрд передбачено на поточний рік і вже забезпечено.

Про це повідомило Міністерство фінансів з посиланням на очільника відомства Сергія Марченка.

Марченко наголосив, що міжнародна допомога залишається критично важливою для забезпечення функціонування держави, підтримки макрофінансової стабільності та фінансування ключових соціальних і гуманітарних потреб в умовах триваючих масованих атак Росії на цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Він також зазначив, що в першому кварталі 2026 року ВВП України скоротився, а інфляція у квітні зросла після кількох місяців уповільнення. Водночас держава забезпечує стабільність бюджетних надходжень: доходи держбюджету за січень-квітень 2026 року зросли на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Міністр закликав партнерів створити умови для використання заморожених російських активів на користь України та знайти механізм для нагального покриття потреб відновлення пошкодженої енергосистеми. Він також високо оцінив рішення партнерів ЄС щодо механізму Ukraine Support Loan (USL), який має стати ключовим інструментом підтримки країни у 2026-2027 рр.

У Мінфіні також зазначили, що найближчим часом до України прибуде місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду програми Extended Fund Facility.

