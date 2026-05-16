У Британії новообрана адміністрація партії Reform UK зняла український прапор біля будівлі ради

Лідер опозиції від Консервативної партії  розкритикував це рішення, яке "може мати політичні наслідки".

Фото: EPA/UPG

У Великій Британії новообрана адміністрація правопопулістської партії Reform UK зняла український прапор, який здіймався біля будівлі ради графства Ессекс. 

Про це повідомляє BBC.

Натомість у п’ятницю на флагштоку біля будівлі у місті Челмсфорд, адміністративному центрі графства Ессекс, підняли другий прапор Великої Британії.

Голова ради Пітер Гарріс назвав це "моментом гордості".

"Заміна прапора України не применшує підтримку та щедрість, які мешканці Ессекса виявляють до народу України з 2022 року, і я знаю, що це триватиме й надалі", – заявив Гарріс.

У Reform UK зазначили, що перед ухваленням остаточного рішення щодо подальшого розміщення українського прапора відбудуться консультації з українською громадою в Ессексі.

Водночас лідер опозиції від Консервативної партії Лі Скотт розкритикував це рішення, заявивши, що воно може мати політичні наслідки.

"Якщо Ессекс відвернеться від видимого символу солідарності, це ризикує принести мову та інстинкти прокремлівської політики в наше графство саме в той момент, коли наші союзники по всій Європі продовжують твердо підтримувати Україну", – сказав він.

Український прапор майорів біля будівлі ради з березня 2022 року. У Reform UK раніше заявляли про намір вивішувати на підконтрольних їм будівлях лише прапори Великої Британії, національні прапори, стяги графств або збройних сил.

