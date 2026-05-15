Сьогодні, 15 травня, Україна та Росія провели перший етап обміну військовополоненими. Додому повернулися 205 українців, з них 20 – це бійці 1 корпусу НГУ «Азов».
Про це у телеграмі написав український президент Володимир Зеленський та повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
"Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000", – розповів глава держави.
Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Вони захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.
Доповнення. Бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко повідомив, що повернулись 20 бійців 1 корпусу НГУ «Азов», з них 19 оборонці Маріуполя.
Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість потрапили у полон під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів “1000 на 1000”, – розповіли у Коорштабі.
Окрім солдатів та сержантів вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому - 62 роки.
Загалом повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.
Захисників направлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.
У Коорштабі подякували Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння. Також там анонсували наступні етапи обміну “1000 на 1000” а також повідомили, що триває робота над реалізацією інших попередніх домовленостей.
Серед тих, хто повернувся додому – чоловік поетеси й репортажистки Оксани Стоміної, повідомило видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
- Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими між Україною та Росією 1000 на 1000 готується і має бути проведений.
- Згодом Україна передала Росії список 1000 військовополонених, яких вона розраховувала повернути додому в межах перемовин за посередництва США, що відбулися напередодні. Список формували за принципом терміну перебування в полоні.
- 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що за його ініціативи Україна і Росія домовилися про перемир’я 9-12 травня і обмін 1000 полонених. Вихідні минули, але обміну не було, а російський лідер Владімір Путін 9 числа спробував звинуватити Україну в тому, що вона не передала списки.