Сьогодні, 15 травня, Україна та Росія провели перший етап обміну військовополоненими. Додому повернулися 205 українців, з них 20 – це бійці 1 корпусу НГУ «Азов».

Про це у телеграмі написав український президент Володимир Зеленський та повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000", – розповів глава держави.

Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Вони захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

Фото: телеграм Володимира Зеленського Обмін полоненими 15 травня

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Обмін полоненими 15 травня

Доповнення. Бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко повідомив, що повернулись 20 бійців 1 корпусу НГУ «Азов», з них 19 оборонці Маріуполя.

Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість потрапили у полон під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів “1000 на 1000”, – розповіли у Коорштабі.

Окрім солдатів та сержантів вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому - 62 роки.

Загалом повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Обмін полоненими 15 травня

Захисників направлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

У Коорштабі подякували Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння. Також там анонсували наступні етапи обміну “1000 на 1000” а також повідомили, що триває робота над реалізацією інших попередніх домовленостей.

Серед тих, хто повернувся додому – чоловік поетеси й репортажистки Оксани Стоміної, повідомило видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".