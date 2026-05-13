Минулого року також вдалось налагодити пряму комунікацію з російською стороною для передачі необхідних речей полоненим та листування з ними.

Наразі з російського полону повернуто 9048 українців, а також з окупованих територій - 2134 дитини. Серед звільнених з полону - 452 цивільні особи, а гуманітарну допомогу від омбудсмана отримали тисячі українських військовополонених, які досі перебувають на території Росії.

Про це заявив у парламенті Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час щорічної доповіді, передає кореспондентка Lb.ua.

"Станом на сьогодні в межах президентської програми нам вдалось спільними зусиллями повернути 2134 українські дитини", - наголосив омбудсман.

Окремий напрям роботи - звільнення українських військовополонених та цивільних, яких незаконно утримує Російська Федерація. Ця робота проводиться у тісній координації з усіма ключовими структурами сектору безпеки й оборони.

"Станом на сьогодні нам спільними зусиллями з представниками ГУР, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та інших дотичних органів вдалось повернути 9048 українців, 452 - цивільні особи", — заявив Лубінець.

За його словами, у 2025 році вдалось налагодити пряму комунікацію з російською стороною для передачі необхідних речей та листування.

"В 2025 році через пряме спілкування з російською стороною мені вдалось направити 5000 пакунків з теплими речами, з медициною до українських військовополонених, які залишаються на території Російської Федерації. Також нам вдалось направити 5000 листів", - сказав уповноважений ВРУ з прав людини.