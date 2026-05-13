Він зазначив, що отримав більше ніж 6 000 звернень.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає створення термінової робочої групи для кардинальної зміни системи мобілізації. Про це він заявив під час щорічної доповіді в парламенті.

«Виклик, з яким я стикнувся в 2025 році — мобілізація. Шановні народні депутати, кількість звернень до мене по порушенню прав громадян України, пов’язаних з проведенням мобілізації, у порівнянні з 2022 роком зросла в 333 рази. Я отримав більше ніж 6 000 звернень», — наголосив омбудсмен.

За його словами, ганебні практики під час мобілізаційних заходів не лише не зникають, а набувають дедалі загрозливіших форм — від застосування балаклав і незаконної сили до випадків загибелі цивільних у приміщеннях територіальних центрів комплектування.

Лубінець підкреслив, що всі попередні доручення щодо реформування системи мобілізації провалені відповідальними структурами.

«На жаль, у нас продовжується ганебна практика використання балаклав, застосування незаконної сили, побиття, навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних громадян України. У нас провалені всі доручення, які отримали відповідні структури по кардинальній зміні питання проведення мобілізації», — заявив він.

Уповноважений категорично не погодився з позицією тих, хто стверджує про неможливість змін у системі мобілізації в умовах повномасштабної війни.

Він закликав негайно створити робочу групу на рівні Міністерства оборони за участі омбудсмена та представників парламенту, наголосивши, що рецепт виправлення ситуації існує.

«І на відміну від багатьох, хто публічно коментує, що в умовах повномасштабної агресії ми не можемо поміняти цю систему, я категорично не погоджуюсь. Я вимагаю, щоб була створена термінова робоча група на рівні Міністерства оборони, куди особисто ввійде уповноважений з представниками парламенту. У нас є рецепт, як терміново поміняти цю ситуацію. Громадяни України повинні відчувати свою захищеність в приміщеннях ТЦК-СП, а не навпаки», — додав Лубінець.