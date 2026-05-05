Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури

За його словами, він хоче створити правовий прецедент, який дозволить українцям домагатися відшкодування та компенсації за фізичні та моральні тортури.

Шон Піннер, у помаранчевому, та Ейден Аслін, праворуч, у літаку додому до Великобританії

52-річний британець Шон Піннер, який воював на боці України, має намір подати свою справу до Високого суду Лондона після того, як його катували в російському полоні у 2022 році.

Про це повідомляє The Sun

Після звільнення з полону він подав в суд на РФ в український суд і у 2024 році Солом'янський районний суд у Києві присудив йому кмпенсацію в розмірі 250 000 фунтів стерлінгів .

Тепер він сподівається, що рішення суду визнають на міжнародному рівні, а суд Великої Британії змусить РФ заплатити.

За інформацією видання, судові документи у справі «Шон Піннер проти Російської Федерації» мають бути подані найближчим часом.

«Це для того, щоб виправити помилку не лише для мене, а й для всіх тих, хто постраждав від рук Росії, – заявив він. – Владімір Путін проігнорував рішення в Києві та відмовляється платити, тому ми переслідуємо його в Лондоні. Якщо ми переможемо, це створить правовий прецедент, який дозволить українцям домагатися відшкодування та компенсації за фізичні та моральні тортури».

За словами колишнього добровольця, фінансова компенсація дозволила б жертвам РФ відновити своє зруйноване життя.

«Це стосується не лише мене, а й інших, кого катували як військовополонених, а також тих, хто, як британський гуманітарний працівник Пол Юрі, загинув від їхніх рук», – додав він

Шона Піннера захопили російські війська після окупації Маріуполя у квітні 2022 року. На той час він служив в українській морській піхоті. До цього Піннер, колишній британський військовий, працював інструктором, навчаючи снайперів у Маріуполі.

У полоні він зазнав тортур. Також росіяни, за його словами, погрожували «перерізати горло та надіслати відео вбивства моїй мамі».

Його та кількох інших громадян Великої британії окупаційний суд засудив до смертної кари.

Фото: EPA/UPG

У вересні 2022 року його та ще 187 оборонців Азовсталі звільнили в рамках обміну на Віктора Медведчука та полонених росіян.

Після звільнення Піннер написав книгу про свій досвід «Живи. Борися. Виживай».