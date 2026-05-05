Угорський медімагнат, який створював кампанії Орбана, хоче передати свої компанії державі

За даними аналітиків, кількість отриманих контрактів компаніями Балаші зросла з нуля до 150 на рік у період правління Орбана з 2012 по 2025 рік.

Один із провідних медіамагнатів Угорщини Дюла Балаші, чиї компанії отримували вигідні державні контракти за уряду, що йде у відставку, запропонував передати свої фірми та частину інвестицій державі на тлі зміни влади.

Про це пише Reuters.

Балаші, який є власником кількох великих медіакомпаній, які понад десять років розробляли урядові кампанії, зробив цю несподівану пропозицію у відеоінтерв’ю новинному сайту Kontroll.

«Я пропоную групу компаній, яку будував 22 роки і яка зараз виконує для держави та уряду завдання з організації заходів, комунікацій і медіазакупівель, … угорській державі. Я роблю це не тому, що маю щось приховувати або що ми діяли незаконно чи неправильно, а тому що вважаю: діяльність, яку ми виконували для держави, виходить за межі ринкових комунікацій і, відповідно, має бути частиною державного сектору», – заявив Балаші.

Фото: Facebook/Gyula Balasy Дюла Балаші

Компанії Балаші розробляли передвиборчу кампанію Орбана проти України, у якій квітневі вибори подавалися як вибір між війною і миром, а також його антиміграційні кампанії.

За словами магната, його компанії отримували державні контракти через «повністю прозорі» тендери. Водночас він повідомив, що рахунки кількох його компаній були заморожені минулого понеділка, не уточнивши, яким органом.

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прокоментував інтерв’ю Балаші у Facebook, зазначивши, що «ця система може впасти значно швидше, ніж хтось думає».

Згідно з базою даних компаній Opten, фірма Балаші New Land Media у 2024 році отримала чистий дохід у 85 млрд форинтів (273 млн доларів) проти 70 млрд у 2020 році, а прибуток після сплати податків зріс приблизно до 9 млрд форинтів з 3 млрд.

Його інша ключова компанія Lounge Design збільшила чистий дохід до 26,3 млрд форинтів з 10 млрд за той самий період, а чистий прибуток зріс більш ніж у чотири рази: до 4,25 млрд з 1,4 млрд у 2020 році.

Організація Transparency International заявляла, що лише у 2019–2021 роках компанії Балаші Lounge Design, New Land Media та Media Dynamics отримали державні контракти на суму 295 млрд форинтів, переважно від Національного комунікаційного офісу, який відповідав за кампанії Орбана.

За даними угорського аналітичного центру Центру досліджень корупції (CRCB), кількість контрактів, виграних компаніями Балаші, зросла з нуля до 150 на рік у період правління Орбана з 2012 по 2025 рік.