У Китаї вибух на виробництві феєрверків спричинив загибель 21 людини, ще понад 60 поранені

У Китаї в провінції Хунань учора вдень стався вибух на виробництві феєрверків Huasheng. Пожежа спричинила загибель 26 людей, а ще 61 людина була поранена, пише BBC з посиланням на державні медіа. Відомо, що потерпілим від 20 до 60 років, у деяких з них є травми кісток.

До пошукової операції залучили 1500 людей, собак, роботів та дрони. Сімох людей врятували з-під завалів. Причини вибуху розслідує поліція.

Вибухова хвиля була такою, що вибила вікна житлового будинку по-сусідству, повідомив репортер. Люди, що живуть в одному кілометрі від місця вибуху, розповіли Beijing News, що тепер змушені їздити в об'їзд, бо на дорозі після вибуху лежать уламки.

"Скляні вікна в наших будинках були розбиті, алюмінієві віконні рами деформовані, і навіть двері з нержавіючої сталі були деформовані", – розповіла одна жінка. Інша мешканка повідомила новинному агентству, що виїхала з села через страх.