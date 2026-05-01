У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня

У центрі Львова викрили дім розпусти, який працював під виглядом масажного салону.

Як повідомили в Львівській обласній прокуратурі, у березні 2024 року двоє сестер з Житомирщини віком 31 та 34 роки організували місце розпусти, де під виглядом еротичних масажів чоловіки могли скористатися послугами повій. Організаторки здійснювали загальне керівництво: встановлювали ціни, розподіляли прибутки, визначали правила для підлеглих та запровадили систему штрафів. Також забезпечували працівниць необхідними засобами гігієни. Послуги надавали наймані жінки, а у березні – травні 2024 року одна з сестер залучила до роботи на той час неповнолітню дівчину. "Так, скориставшись тим, що підлітка перебуває у важкому матеріальному становищі і їй необхідно утримувати інших неповнолітніх членів сім’ї та важкохвору матір, вона переконала дівчину працювати у нібито масажному салоні. Таким чином неповнолітня була залучена для сексуальної експлуатації, а в подальшому в якості адміністратора салону: крім надання інтимних послуг, вона приймала дзвінки від клієнтів та отримувала оплату", - повідомили в прокуратурі. Для створення видимості легальності і законного надання послуг, організаторки активно рекламували «салон» у соцмережах та розміщували інформацію про нього на сторінках інтернет-довідників Львова. Послуги надавалися не лише в орендованому приміщенні, а й «на виїзді». Їх вартість коливалася в діапазоні від 2 000 до 20 000 грн. Працівниці отримували 30% суми, яку за їхні послуги платили клієнти.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці припинили діяльність закладу. Під час обшуків у салоні вилучено грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони та відомості «чорної бухгалтерії».в утриманні місця розпусти з метою наживи та у сутенерстві, одній з них додатково - у вербуванні людини з метою її експлуатації з використанням уразливого стану, вчиненому щодо неповнолітньої.