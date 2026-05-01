Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня

Він працював, як масажний салон. Працівники активно рекламували свої послуги в соцмережах.

Фото: Львівська обласна прокуратура

У центрі Львова викрили дім розпусти, який працював під виглядом масажного салону.

Як повідомили в Львівській обласній прокуратурі, у березні 2024 року двоє сестер з Житомирщини віком 31 та 34 роки організували місце розпусти, де під виглядом еротичних масажів чоловіки могли скористатися послугами повій. Організаторки здійснювали загальне керівництво: встановлювали ціни, розподіляли прибутки, визначали правила для підлеглих та запровадили систему штрафів. Також забезпечували працівниць необхідними засобами гігієни. Послуги надавали наймані жінки, а у березні – травні 2024 року одна з сестер залучила до роботи на той час неповнолітню дівчину. "Так, скориставшись тим, що підлітка перебуває у важкому  матеріальному становищі і їй необхідно утримувати інших неповнолітніх членів сім’ї та важкохвору матір, вона переконала дівчину працювати у нібито масажному салоні. Таким чином неповнолітня була залучена для сексуальної експлуатації, а в подальшому в якості адміністратора салону: крім надання інтимних послуг, вона приймала дзвінки від клієнтів та отримувала оплату", - повідомили в прокуратурі. Для створення видимості легальності і законного надання послуг, організаторки активно рекламували «салон» у соцмережах та розміщували інформацію про нього на сторінках інтернет-довідників Львова. Послуги надавалися не лише в орендованому приміщенні, а й «на виїзді». Їх вартість коливалася в діапазоні від 2 000 до 20 000 грн. Працівниці отримували 30% суми, яку за їхні послуги платили клієнти.

Фото: Львівська обласна прокуратура
 Правоохоронці припинили діяльність закладу. Під час обшуків у салоні вилучено грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони та відомості «чорної бухгалтерії». Двом організаторкам повідомлено про підозри в утриманні місця розпусти з метою наживи та у сутенерстві, одній з них додатково - у вербуванні людини з метою її експлуатації з використанням уразливого стану, вчиненому щодо неповнолітньої. 

Читайте також
