У Національній поліції повідомили про виявлення протягом тижня 20 схронів та вилучення з незаконного обігу понад 1000 одиниць зброї та боєприпасів.

Оперативники ДСР, слідчі ГУНП спільно з підрозділами СБУ, працівниками прокуратур, фахівцями вибухотехнічної служби та управління внутрішньої безпеки у Збройних силах України ВСП ЗСУ провели понад 180 обшуків у різних регіонах держави.

За їхніми результатами 32 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного поводження зі зброєю – незаконне зберігання та збут зброї.

Виявлено 20 схронів із вогнепальною зброєю та боєприпасами – як у прифронтових областях, так і на заході країни, зокрема у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, і Чернігівській областях.

Окремі схрони містили бойові комплекти, достатні для ведення бойових дій: автомати, гранатомети, протипіхотні міни, пластид, артилерійські снаряди та інші вибухонебезпечні предмети.

Загалом упродовж тижня відпрацювань вилучено:

стрілецька зброя – 154 одиниці,

гранатомети, гранати та міни – 904,

набої різного калібру – понад 56, 5 тисяч,

вибухові речовини – майже 80 кг,

магазини та комплектуючі до вогнепальної зброї – 134.

Кримінальне провадження розслідують за статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.