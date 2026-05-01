СБУ та ОГП викрили відомого бізнесмена у незаконному заволодінні понад 100 млн грн одного з банків України

Фінансова схема полягала в тому, щоб виводити кредитні кошти, а їх подальший рух маскують під законні фінансові операції.

СБУ та ОГП викрили відомого бізнесмена у незаконному заволодінні понад 100 млн грн одного з банків України
Фото: Служба безпеки України

СБУ та Офіс Генпрокурора викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України

Про це повідомили в Службі безпеки України. Прізвище офіційно не повідомили, але, за інформацією співрозмовників LB, це Ігор Коломойський. 

За матеріалами справи, у 2014 році підозрюваний та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі. 

Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції. Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

"Частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем", - йдеться в повідомленні. 

Встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Сума може уточнюватись в ході розслідування.

За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які використовувалися у схемі. 

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. 

Досудове розслідування триває.

