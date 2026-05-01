ГоловнаСуспільствоВійна

"Білі Янголи" вивезли з Сумщини вісьмох літніх людей

Евакуація проходила в умовах постійної загрози удару безпілотників.

Фото: Національна поліція України

Поліцейські спецпідрозділу «Білий янгол» вивезли з Сумщини вісьмох літніх людей.

Про це повідомили в Національній поліції. Евакуація відбулась з Великописарівської громади, яка перебуває під постійними обстрілами росіян. "Білі янголи" вивезли сімох жінок та одного чоловіка від 66 до 85 років. Разом з людьми виїхали і їх домашні улюбленці – кіт та собака.

"Евакуація проходила в умовах постійної загрози ударів ворожих безпілотників. Під час завантаження людей до транспорту правоохоронці були вимушені переховувати евакуйованих, аби убезпечити їх від можливих атак", - розповіли в Нацполіції.

Людей передали родичам – кожен перебуває в безпеці.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies