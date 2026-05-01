"Білі Янголи" вивезли з Сумщини вісьмох літніх людей

Поліцейські спецпідрозділу «Білий янгол» вивезли з Сумщини вісьмох літніх людей.
Про це повідомили в Національній поліції. Евакуація відбулась з Великописарівської громади, яка перебуває під постійними обстрілами росіян. "Білі янголи" вивезли сімох жінок та одного чоловіка від 66 до 85 років. Разом з людьми виїхали і їх домашні улюбленці – кіт та собака.
"Евакуація проходила в умовах постійної загрози ударів ворожих безпілотників. Під час завантаження людей до транспорту правоохоронці були вимушені переховувати евакуйованих, аби убезпечити їх від можливих атак", - розповіли в Нацполіції.
Людей передали родичам – кожен перебуває в безпеці.
