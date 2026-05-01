Зеленський: Росія продовжує атакувати нашу критичну інфраструктуру. За цю ніч було 210 ударних дронів

За словами глава держави, якщо Росія не хоче переходити до дипломатії добровільно, її потрібно до цього змусити, зокрема “далекобійними санкціями”.

Вранці 1 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі росіяни знову воювали проти звичайних багатоповерхівок в Одесі – станом на зараз відомо про пʼятьох поранених та пожежі у двох будинках.

Також у Кривому Розі через удар дроном поранено людину. На Харківщині атакували залізничну інфраструктуру, били по тягових підстанціях. Були пошкодження, пожежа вагонів. Через обстріл знеструмлено тисячі сімей. Били також по Сумщині та Запорізькій області.

“Росія продовжує атакувати нашу енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні обʼєкти. За цю ніч було 210 ударних дронів, і близько 140 із них – «шахеди». Саме такі щоденні удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Потрібно послаблювати агресора, щоб у Європи було більше безпеки”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що продовження санкційної політики має бути, як і синхронізація всіх наших санкцій із партнерами.

“Наші далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це абсолютно справедливо, а головне – обмежує можливості РФ затягувати цю війну. Якщо Росія не хоче переходити до дипломатії добровільно, її потрібно до цього змусити. І я вдячний усім, хто нам у цьому допомагає”, – зазначив глава держави.