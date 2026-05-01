ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Одна людина постраждала внаслідок атаки.

Фото: Дніпропетровська ОВА

 Станом на 7.30 год. 1 травня росіяни майже 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Одна людина дістала поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Постраждала людина.

У Синельниківському районі під ударом були Дубовиківська і Петропавлівська громади. Горіли гараж та авто. Понівечені приватні будинки.

У Нікопольському районі під атаку потрапили Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська громади. Зайнявся приватний будинок. Пошкоджені інфраструктура, АЗС, адмінбудівля, автобуси.

"Дев’ятеро людей, поранених під час російських атак на Дніпро та район напередодні, залишаються в лікарнях. Серед них двоє – «важкі». Це чоловіки 65 і 33 років. Решта ушпиталених – у стані середньої тяжкості. Ще 11 людей лікуються амбулаторно", - додав Ганжа.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies