РФ поширює фейкове відео з "військовим", який заявляє про голод на позиціях у Донецькій області

Відео має чіткі ознаки ШІ-генерації – через неприродну міміку “спікера” та специфічний “роботизований” голос.

У TikTok поширюється чергове фейкове відео, на якому нібито військовослужбовець 60-ї окремої механізованої бригади скаржиться, що на його позиціях у Донецькій області захисникам “нібито немає чого їсти та пити вже два тижні”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Зазначається, що відео має чіткі ознаки ШІ-генерації – через неприродну міміку “спікера” та специфічний “роботизований” голос.

Показово, що першоджерелом запису є TikTok-акаунт, який не має стосунку до українських військових і раніше публікував схожий фейковий ШІ-контент про нібито українських військових.

У Центрі підкреслюють, що російська пропаганда системно використовує технології штучного інтелекту для створення ілюзії “правди з передової”. Мета ворога – деморалізувати українське суспільство та дискредитувати командування підрозділів ЗСУ.