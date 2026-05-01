ГоловнаСуспільствоЖиття

РФ поширює фейкове відео з "військовим", який заявляє про голод на позиціях у Донецькій області

У TikTok поширюється чергове фейкове відео, на якому нібито військовослужбовець 60-ї окремої механізованої бригади скаржиться, що на його позиціях у Донецькій області захисникам “нібито немає чого їсти та пити вже два тижні”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Зазначається, що відео має чіткі ознаки ШІ-генерації – через неприродну міміку “спікера” та специфічний “роботизований” голос. 

Показово, що першоджерелом запису є TikTok-акаунт, який не має стосунку до українських військових і раніше публікував схожий фейковий ШІ-контент про нібито українських військових.

У Центрі підкреслюють, що російська пропаганда системно використовує технології штучного інтелекту для створення ілюзії “правди з передової”. Мета ворога – деморалізувати українське суспільство та дискредитувати командування підрозділів ЗСУ.

  • Розслідування Bloomberg розкрило діяльність в апараті російської пропаганди групи "Storm-1516" (також відома під назвою Neva Flood). Ця мережа стала ключовим інструментом Кремля у веденні гібридної війни; вона використовує штучний інтелект і і "відмивання наративів" для підриву підтримки України та дестабілізації західних демократій.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies