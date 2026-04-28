Bloomberg: Росія створила і фінансує велику мережу з поширення дезінформації

Storm-1516 має величезний бюджет, атакує Україну і західні демократії, активно використовуючи для цього інструменти штучного інтелекту.

Розслідування Bloomberg розкрило діяльність такої структури в апараті російської пропаганди як група Storm-1516 (також відома під назвою Neva Flood).

Ця мережа стала ключовим інструментом Кремля у веденні гібридної війни; вона використовує штучний інтелект і і «відмивання наративів» для підриву підтримки України та дестабілізації західних демократій.

На відміну від класичної пропаганди Storm-1516 діє за принципом циклічного поширення брехні, щоб приховати її російське походження. Процес зазвичай складається з кількох етапів. Спочатку створюють контент, тоді роблять первинниц вкид , далі мережа профілів активно репостить допис, і тоді його починають розкручувати вже державні російські медіа.

У розслідуванні йдеться, що хакери виготовляють відео з підставними акторами, які видають себе за, наприклад, журналістів-розслідувачів. Часто для цього використовують дипфейки і ШІ-маніпуляції з голосом.

Фейк публікують на маловідомих сайтах або в регіональних медіа Африки та Близького Сходу, щоб створити ілюзію «незалежного джерела».

Далі мережа анонімних інфлюенсерів із синіми галочками масово репостить матеріал. Завдяки алгоритмам платформи Х, такі пости отримують пріоритет і охоплюють мільйони користувачів.

Серед головних цілей російської пропагандистської машини – Україна, вибори на Заході.

Аналіз фейків показав, що понад 40% усіх атак російської мережі спрямовані безпосередньо проти нашої держави. Найпопулярнішими темами є вигадана корупція керівництва країни та розкішний спосіб життя родини Зеленських. Серед найгучніших фейків — історія про купівлю Оленою Зеленською прикрас Cartier за мільйон доларів або придбання елітної нерухомості в Дубаї та Вайомінгу. Спроби дискредитувати президента та його родину спрямовані на те, щоб заблокувати військову допомогу від партнерів.

Також були атаки на Німеччину. Зокрема, мережа поширювала відео про нібито знищення бюлетенів за партію АдН для підриву довіри до чесності виборів. У США були фейки про кандидатів (Тіма Волза, Камалу Гарріс), спрямовані на поглиблення розколу в американському суспільстві. Також російські пропагандисти працювали проти Молдови і Вірменії, аби дискредитувати тамтешні проєвропейські уряди.

За даними розвідки, за Storm-1516 стоїть підрозділ 29155 ГРУ Росії. Куратором інформаційної війни називають Сергія Кірієнка, першого заступника глави адміністрації президента РФ. Незважаючи на численні санкції з боку ЄС та Британії проти ключових фігур цієї мережі (зокрема, Джона Марка Дугана та Олександра Дугіна), інтенсивність атак лише зростає.

Група має величезний бюджет — лише на 2026 рік Кремль запланував витратити близько 1,8 млрд доларів на державні медіа та онлайн-пропаганду. Основною платформою для поширення стала платформа X.

Після того як Ілон Маск скоротив команди з безпеки, мережа Storm-1516 отримала можливість майже безперешкодно просувати свої наративи.

Експерти наголошують, що небезпека полягає не в переконанні аудиторії в конкретній брехні, а в створенні постійного шуму і сумнівів. Це виснажує демократичні інститути і змушує політиків виправдовуватися за події, яких ніколи не було.