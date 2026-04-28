​На Закарпатті викрили аферу з банкоматами на 2 млн грн

На Закарпатті викрили масштабну схему шахрайства, пов’язану з використанням банкоматів - злочинна діяльність охоплювала кілька населених пунктів – Мукачево, Сваляву та Хуст.

Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, учасники схеми діяли заздалегідь сплановано та узгоджено. Вони використовували спеціально виготовлені "сувенірні" купюри, які імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Зовні такі купюри були схожі на справжні, що дозволяло вводити в оману банкоматні системи під час внесення готівки.

Зловмисники систематично поповнювали рахунки через банкомати, використовуючи ці підроблені купюри. Після зарахування "коштів" на рахунки зловмисники знімали вже реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки. Для конспірації вони використовували як власні банківські рахунки, так і рахунки сторонніх осіб.

У схемі були залучені шестеро мукачівців – чотири чоловіка та дві жінки, які діяли за певною схемою: частина відповідала за внесення коштів через банкомати, інші – за їх подальше виведення та розподіл.

За попередніми оцінками, загальна сума завданих банку збитків становить близько 1,93 мільйонів гривень.

Упродовж березня задокументовано десятки транзакцій з фальшивими купюрами, здійснених через 4 банкомати. В прокуратурі запевнили, що всі фіктивні кошти вилучено, у обіг вони не потрапили.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків на території Мукачева та Мукачівського району. Під час слідчих дій вилучено речові докази, зокрема банківські картки, мобільні пристрої та інше.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

П’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативами застав до 2 млн грн, у залежності від їх ролі у схемі. Ще одній мешканці Мукачева суд визначив нічний домашній арешт. Ухвали суду щодо розміру застави одному із затриманих і нічного арешту прокуратура вже оскаржила як надто м’які.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність до схеми інших, а також походження сувенірних купюр та технічні вразливості банківських терміналів, які були використані зловмисниками.