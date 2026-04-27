На Дніпропетровщині викрили шахрайство під прикриттям “єДопомоги”. Збитки сягають 5 млн грн

До схеми були залучені 12 осіб із кількох регіонів України. 

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури викрили організовану групу, яка під виглядом державних виплат “єДопомога” заволодівала коштами громадян.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередньою інформацією, постраждали щонайменше 20 осіб, переважно внутрішньо переміщені. Загальна сума збитків сягає близько 5 млн грн.

До схеми були залучені 12 осіб із кількох регіонів України. Серед організаторів – громадянин РФ. Учасники діяли дистанційно, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення.

Вони розміщували у соцмережах, на сайтах і в Telegram-каналах оголошення про нібито отримання допомоги. Перейшовши за посиланням, користувачі потрапляли на підроблені ресурси, де вводили персональні дані та реквізити банківських карток. Ця інформація одразу передавалася через спеціально створений Telegram-бот.

Отримавши доступ до банківських акаунтів, учасники схеми заходили в онлайн-банкінг потерпілих і перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Надалі гроші виводили через криптогаманці та розподіляли між собою.

Проведено 14 санкціонованих обшуків у різних областях, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші докази.

Одному з організаторів і його спільнику повідомлено про підозру за фактом шахрайства. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

Триває робота щодо притягнення до відповідальності інших учасників.

