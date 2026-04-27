Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Росіяни атакували на Чернігівщині підприємства та інфраструктуру, є поранені

Сьогодні із самого ранку росіяни обстріляли Корюківку.

Фото: Телеграм-канал В'ячеслав Чаус

Протягом доби у Чернігівській області зафіксували 10 обстрілів, пролунало 26 вибухів. Росіяни поранили двох людей.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Пошкоджені підприємства, будинки і магазин. На місцях прильотів працюють вогнеборці. 

У Корюківському і Чернігівському районах були влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, на Ніжинщині – в обʼєкт транспортної інфраструктури, а в Семенівці Новгород-Сіверського району пошкоджена котельня. 

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

Сьогодні із самого ранку росіяни обстріляли Корюківку у Чернігівській області.

Для цієї атаки використали 18 ударних дронів. Мішенню стали підприємства, одне – деревообробне, на іншому виробляли шпалери. 

Вже відомо про двох поранених чоловіків. У 42-річного постраждалого термічні опіки. 81-річного чоловіка ушпиталили з уламковим пораненням. Обидва в стані середньої тяжкості. 

  • За останній тиждень сили ППО та залучені підрозділи збили на Чернігівщині 194 російські ударні дрони. 
Читайте також
