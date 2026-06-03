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На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов

На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Ярослав Іванов (Варнак) загинув на фронті
Фото: Катерина Пилипчук Instagram

На фронті загинув військовослужбовець 3 армійського корпусу Ярослав Іванов ("Варнак"). Він воював з першого року повномасштабного вторгнення – спершу в складі 93 бригади "Холодний Яр", а потім – в Десантно-штурмових військах, повідомила в Instagram волонтерка, подруга Іванова Катерина Пилипчук. 

З 2025-го "Варнак" воював у складі роти РЕБ 3 окремої штурмової бригади. Загинув 31 травня в віці 23 років під час виконання бойового завдання. 

"Розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі – життєве гасло, яким він плекав любов до Батьківщини та яке проніс через усе життя", – повідомила Катерина. 

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Поховання буде у Києві, деталі повідомлять згодом. 

"Варнак" був музикантом, мав записаний альбом. Також він написав книгу й працював над наступною.

"Друг Варнак встиг написати книгу і працював над другою. Перша – щоденник його зростання у художній формі. Хотів, щоб книга була однаково цікава і підліткам, які проживають цей досвід, і дорослим. Без моралізаторства, по-чесному. Друга – протокіберпанк про Україну", – розповів військовослужбовець і письменник Євген Лір. 

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