На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов

На фронті загинув військовослужбовець 3 армійського корпусу Ярослав Іванов ("Варнак"). Він воював з першого року повномасштабного вторгнення – спершу в складі 93 бригади "Холодний Яр", а потім – в Десантно-штурмових військах, повідомила в Instagram волонтерка, подруга Іванова Катерина Пилипчук.

З 2025-го "Варнак" воював у складі роти РЕБ 3 окремої штурмової бригади. Загинув 31 травня в віці 23 років під час виконання бойового завдання.

"Розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі – життєве гасло, яким він плекав любов до Батьківщини та яке проніс через усе життя", – повідомила Катерина.

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Поховання буде у Києві, деталі повідомлять згодом.

"Варнак" був музикантом, мав записаний альбом. Також він написав книгу й працював над наступною.

"Друг Варнак встиг написати книгу і працював над другою. Перша – щоденник його зростання у художній формі. Хотів, щоб книга була однаково цікава і підліткам, які проживають цей досвід, і дорослим. Без моралізаторства, по-чесному. Друга – протокіберпанк про Україну", – розповів військовослужбовець і письменник Євген Лір.