​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»

LB.ua знайшов військовослужбовця, який опублікував це надпопулярне відео, і запитав, що думає ветеранська спільнота Львова про вже не перший напад на ТЦК в місті, як відшукала учасників масового заворушення на Сихові і що могло б зарадити таким ганебним явищам в майбутньому.

«Ми не дамо перетворити Львів на планету повсталих мавп. Кожного рано чи пізно знайдемо», – написав у себе на Facebook ввечері 9 липня ветеран АТО і чинний військовослужбовець зі Львова Антон Петрівський. І підкріпив свої слова відео, на якому двоє чоловіків, які напередодні бадьоро стрибали на перевернутому транспорті ТЦК, просять вибачення за скоєне. І роблять це на тлі групи інших учасників заворушення: «сихівські малалєтки, які брали участь у вчорашньому «повстанні орангутангів» і добровільно погодились сьогодні прийти на виховну розмову з ветеранським середовищем міста Львова», пояснив у дописі Петрівський.

Обійшлися «без рук», виховної бесіди вистачило

Пане Антоне, на ваше відео реакція була теж дуже бурхлива і багато користувачів дякували як за акт справедливості. Як довго і як саме шукали «героїв»?

Розшуки почалися з того ж вечора, коли відбулося заворушення. Я опублікував допис з проханням про допомогу до всіх, хто може підказати, де знайти тих чортів, які стрибали на машинах. Виставив скрін з відео і наступного дня вийшли на малолітніх учасників нападу. Можна сказати, своїми районними каналами, бо Львів – то таке велике село і через три рукостискання всі один одного знають. Сказали їм зібралися докупи на певну годину і провели з ними інформаційно-роз’яснювальну бесіду. Після цього вони перепросили.

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В соцмережах впевнені, що фігурантам на відео трохи і фізично дісталось, бо виглядали переляканими – значно менш впевнено, скажімо так, ніж коли стрибали по машинах.

Коли перед ними постали 30 бородатих ветеранів (деякі на протезах, але видно, що в дуже хорошій фізичній формі), то поведінка відразу змінилася. Ветерани, які нічого не бояться, бо пройшли пекло війни – а там всі були такі, які пройшли бої – це трохи інше, ніж кілька військових ТЦК, які не могли дозволити собі відповідно спілкуватися з нападниками.

Фото: Антон Петрівський Один з нападників на військових

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Ваше враження – що спричинило те заворушення?

Тут дві складові. Не перший рік відбуваються інформаційно-психологічні атаки на українську армію з дискредитацією найвразливіших її точок, а саме ТЦК. РФ постійно підігріває негативні настрої в суспільстві і в головах деякої частини молоді відклалось, що ТЦК – це зло. А другий важливий аспект – хайп і стадний інстинкт. Багато учасників заворушення дізналися з чатів, що он там – двіж проти ТЦК, і всі повивалювали на вулицю. Деякі з них, кажуть, були напідпитку і стадний інстинкт завів їх у «заваруху», яку просто розмовами вже неможливо було вгамувати.

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram Напад на ТЦК у Львові

А той стрибун-військовий, що у відпустці – як пояснював свою агресію і дії?

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Він – колишній злочинець. До повномасштабки притягувався до відповідальності за крадіжки і за інформацією, яку маємо, пішов у СЗЧ. Інший військовий, над яким у п’ятницю вже був суд (вдарив поліцейського) – теж в СЗЧ. Обидва – порушники закону, тож пазли складаються, чому вони так діяли.

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Яка роль тренера з тайського боксу Романа Удута? У соцмережах активно обговорюють – чи він брав участь в бійці як провокатор, чи «тітушка» на боці ТЦК. Що було насправді?

Не розбирався в історії з Удутом, бо точно знаю, що причиною заворушень був не він, а затримання порушника військового обліку. Якого друзі вирішили відбити у ТЦК. Участь Удута – вже інша частина питання. Для мене первинно важливе – не допускати такі масові заворушення під час війни проти підрозділів української армії. А щодо участі Удута, проблем всередині цього підрозділу – на те є компетентні органи, щоб розбиратися з ними.

Замало державної пропаганди і реальних покарань

Чому цього разу ветеранська спільнота вирішила втрутитися? Бо це вже не перший такий кричущий випадок протидії ТЦК у Львові.

Ветеранська спільнота по таких випадках – нападів на військових, образ військових – ще з часів АТО постійно працювала. Коли дізнавались, що якогось військового образили, принизили, завжди реагували. Просто зараз більшість ветеранів АТО у війську і складно реагувати належно на кожен такий випадок. Мені «пощастило», що остання ця подія припала на час моєї відпустки і я активно взяв участь. А коли я на службі, не завжди можу. Але намагаємося навіть дистанційно реагувати – комунікуємо з правоохоронцями і органами державної влади, щоб докладали зусилля. Просто це не завжди в публічному просторі.

Фото: Офіс генпрокурора в Telegram Натовп перевернув авто ТЦК у Львові

Чому саме у Львові, такому патріотичному місті, така концентрація інцидентів, нападів на ТЦК? Поширений стереотип – тому, що зараз у західних регіонах вже дуже багато переселенців і Львів вже не той, яким собі більшість людей його уявляють?

Переселенці – не вердикт. Так серед них є багато людей патріотичних, з окупованих територій виїжджали ті, хто не бажав жити у Росії. Очевидно, що з їхнього середовища теж можуть бути негідники, для яких держава не є цінністю, а українська армія і процес мобілізації є злом. Але все-таки більшість людей, які брали участь у заворушенні – місцеві. Тотальна більшість – молодь. Я думаю, тому, що чимало людей, які займалися їх патріотичним вихованням до повномасштабки, пішли служити і молодь залишилася без їхньої опіки і просвітницької роботи. Вона сам на сам інтернет-контентом, до якого має безмежний доступ і деградує.

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Коли хвилина мовчання, у Львові і на дорогах з інтенсивним трафіком, і у спальних районах всі зупиняються, виходять з машин і вшановують пам’ять загиблих. Для мене це маркер рівня свідомості львів’ян. Просто є певні публічні ефекти від цієї недоглянутості молоді і недостатньої інформаційної кампанії з боку держави: чому вона чинить саме так, чому потрібна мобілізація тощо. Ця заслабка інформаційна політика виливається в те, що з одного боку, ці підлітки можуть шанувати воїнів на ЛБЗ і не шанувати військових, які виконують свої важливі функції в тилу. Маємо пояснювати і молодим і старшим, що українська армія не є якоюсь озброєною бандою. Це складний механізм, в якому різні частини виконують різні функції і без усіх них вона діяти не може. Без поповнення на ЛБЗ просто не буде кому стояти, хтось має замінити тих, хто тримає фронт.

Фото: скрин з відео Публічні вибачення учасників нападу на військових ТЦК у Львові

Це не тільки молоді стосується, в масах давно якесь роздвоєння: шанують «сонечок», особливо полеглих, і не «розуміють», звідки вони у війську беруться. Мені здається, певному прошарку вигідно це не розуміти і мати собі пояснення власного небажання йти в Сили оборони.

А ще люди й не здогадуються, що часто ті, кого мобілізували примусово, через певний час у війську самі починають ненавидіти ухилянтів. Треба просто потрапити в армію, щоб побачити, скільки там є можливостей і усвідомити, навіщо потрібна мобілізація. Це треба пояснювати суспільству, щоб не було вибіркового шанування української армії.

Можна якось цю ситуацію переломити? Якщо політичної волі публічно стати за цих людей (ТЦК) і взяти на себе відповідальність за мобілізацію не спостерігається ні у вищого керівництва, ні нижче. Популізм перемагає і нікому сказати людям правду в очі, що ТЦК виконують надважливі для держави завдання і взагалі однострій і пальцем чіпати не можна. До слова, чи розшукують ще того молодика, який стягував форму з військового?

Шукаємо, так. Під контролем ця ситуація.

Неможливо оминати той факт, що практично всі представники влади й опозиції бояться іміджевих втрат і не хочуть ухвалювати непопулярних рішень. А без непопулярних змін в чинному законодавстві ситуація не зміниться. Обов’язково треба внести зміни до кримінального кодексу і збільшити міру покарання за напади на військових. Поліцейський – захищений: за напад на нього – кримінал і в тюрму. А за напад на військового такого не передбачено, і це проблема.

І треба посилити покарання за участь в масових нападах, заворушеннях проти груп ТЦК під час виконання ними обов’язків. Навіть якщо не бив військового, а був присутній і підтримував ці дії – також відповідатимеш. Люди мають відчути на собі, що за протидію військовослужбовцям ТЦК буде покарання, обмеження їхніх прав і свобод. Як тільки вони це відчують, напади дуже порідшають.