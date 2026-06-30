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Росіяни почали нервувати. Раптом

Російський державний ФОМ зафіксував безпрецедентне за весь час повномасштабної війни падіння довіри до Путіна. За один тиждень рейтинг обвалився з 74% до 69% (-5 п.п.). Для порівняння, навіть після мобілізації у вересні 2022 року, відступу з Херсона чи заколоту Пригожина він не падав нижче 74-76%.

Фото: EPA/UPG

Частка тих, хто не довіряє президенту, зросла з 15% до 18%. Позитивна оцінка діяльності Путіна знизилась із 75% до 71%.

Разом із цим падають і рейтинги уряду. Частка росіян, які позитивно оцінюють роботу кабміну, скоротилась із 48% до 44% – найнижчий показник щонайменше за останній рік. Рейтинг «Єдиної Росії» також просів – з 38% до 35%, за даними російських політологічних джерел.

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Ще цікавіше – соціальні настрої.

  • 53% росіян заявляють про тривожний стан.

  • Лише 40% почуваються спокійно.

  • Частка тих, хто помітив зростання цін на бензин, за тиждень підскочила з 38% до 48%.

Це не випадково. Росія втратила близько 25% виробництва бензину порівняно із середніми показниками минулого року. Морський експорт нафтопродуктів за першу половину червня впав на 15%. Дефіцит або обмеження продажу пального вже зафіксовані від Криму до Сибіру та Далекого Сходу.

За даними Росстату, лише за один тиждень середня ціна бензину в РФ зросла на 3,02% – найшвидший темп зростання за два десятиліття. У Дагестані бензин подорожчав на 16,5%, у Чечні – на 15,2%. За три тижні паливо в середньому подорожчало приблизно на 5%.

На цьому фоні десятки регіонів уже вводять різноманітні обмеження від лімітів продажу бензину та заборони продажу в каністри до нормування відпуску пального та закриття окремих колонок та АЗС.

Саме тут виникає проблема для Кремля. В цих самих чергах за паливом. 

Росіяни можуть не цікавитися фронтом. Можуть не знати, де знаходиться Покровськ чи Куп’янськ. Але вони дуже добре розуміють, коли бензин зник із колонки, а ціна за літр зростає щодня.

Особливо, коли дрони прилітають у Москву а телевізор більше не може пояснити, чому все це відбувається.

Інші дописи блогу:
Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
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