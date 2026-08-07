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В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит»  коридором пошани провели маленького пацієнта, який після смерті мозку став посмертним донором. 

Завдяки рішенню його батьків шанс на життя отримали троє людей.

Про це повідомили у пресслужбі НДСЛ «Охматдит» .

В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Фото: НДСЛ "Охматдит"

Дитина потрапила до Охматдиту з тяжкою травмою голови. Незважаючи на всі зусилля фахівців відділень анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками ЕКМО, а також нейрохірургії, отримані ушкодження виявилися несумісними з життям. Після проведення всіх необхідних обстежень консиліум лікарів констатував смерть мозку.

У найважчий момент свого життя батьки дали згоду на посмертне донорство серця, печінки та легень.

Український центр трансплант-координації визначив реципієнтів, які потребували невідкладної трансплантації. Завдяки донорству органів шанс на життя отримали троє пацієнтів в інших медичних закладах.

«Для кожної родини таке рішення є надзвичайно особистим і непростим. Воно потребує великої мужності. Але саме воно може врятувати тих, для кого трансплантація є єдиною можливістю жити. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Дякуємо за силу, мужність і людяність. Світла пам’ять маленькому янголятку!» – зазначили в «Охматдиті".

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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