В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором

Про це повідомили у пресслужбі НДСЛ «Охматдит» .

Завдяки рішенню його батьків шанс на життя отримали троє людей.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» коридором пошани провели маленького пацієнта, який після смерті мозку став посмертним донором.

Дитина потрапила до Охматдиту з тяжкою травмою голови. Незважаючи на всі зусилля фахівців відділень анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками ЕКМО, а також нейрохірургії, отримані ушкодження виявилися несумісними з життям. Після проведення всіх необхідних обстежень консиліум лікарів констатував смерть мозку.

У найважчий момент свого життя батьки дали згоду на посмертне донорство серця, печінки та легень.

Український центр трансплант-координації визначив реципієнтів, які потребували невідкладної трансплантації. Завдяки донорству органів шанс на життя отримали троє пацієнтів в інших медичних закладах.

«Для кожної родини таке рішення є надзвичайно особистим і непростим. Воно потребує великої мужності. Але саме воно може врятувати тих, для кого трансплантація є єдиною можливістю жити. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Дякуємо за силу, мужність і людяність. Світла пам’ять маленькому янголятку!» – зазначили в «Охматдиті".