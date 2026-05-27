В Охматдиті фіксують різке зростання важких травм через електросамокати та інший дитячий транспорт

У період літніх канікул і тепла різко зростає кількість травм, пов’язаних з електросамокатами, мотоциклами, велосипедами та іншим колісним транспортом.

Найбільша дитяча лікарня “Охматдит” фіксує, що електросамокати стали однією з найпоширеніших причин дитячого травматизму.

“До 30% звернень до відділення екстреної медичної допомоги та травмпункту НДСЛ “Охматдит” – це діти з важкими травмами”, – повідомляє лікарня.

«Падіння з електросамокатів чи інших засобів пересування на високій швидкості — це високоенергетична травма. Організм дитини фізіологічно не пристосований до таких навантажень і механізмів удару. Тому навіть на перший погляд “звичайне” падіння на швидкості може призвести до тяжких ушкоджень: переломів, черепно-мозкових травм, ушкоджень хребта та внутрішніх органів», — пояснює завідувач травмпункту Олександр Мухопад.

Реклама

Йдеться не лише про переломи рук чи ніг. Часто лікарі мають справу з поєднаними травмами: ушкодженнями головного мозку, грудної клітки, органів черевної порожнини, множинними переломами зі зміщеннями і відкритими травмами, які потребують складних операцій, тривалого лікування та місяців реабілітації.

За словами завідувача невідкладної допоомоги Сергія Клименка, серед постраждалих внаслідок падінь із самокатів чи ДТП за їхньої участі щодня є важкі пацієнти, які потребують термінових операцій.

Найнебезпечнішими є травми голови, внутрішньочерепні крововиливи, тяжкі черепно-мозкові ушкодження. Уже зафіксована перша смерть.

Одна з найбільших проблем - нехтування правилами безпеки. Більшість дітей їздять без шоломів та захисного спорядження. Часто удвох, або утрьох, на одному самокаті виїжджають на проїжджу частину, не знаючи правил дорожнього руху та не усвідомлюючи ризиків.

Нагадаємо, що проблоему з самокатами ми писали ще минулого року. Розбирали, що відбувається, чому, і наскільки важливе законодавче врегулювання такого транспорту.



