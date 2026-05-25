Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаЗдоров'я

Ризик раннього інсульту може залежати від групи крові — дослідження

Люди з групою крові A (ІІ) можуть мати дещо вищий ризик інсульту до 60 років, тоді як у носіїв групи O (І) цей ризик нижчий. 

Такого висновку дійшли міжнародні дослідники після аналізу генетичних даних майже 17 тисяч пацієнтів, які перенесли інсульт у молодому віці. 

Водночас науковці наголошують, що підвищення ризику є незначним і не потребує додаткового медичного скринінгу.

Результати дослідження опублікували у науковому журналі Neurology у 2022 році, пише Science Alert.

Ризик раннього інсульту може залежати від групи крові — дослідження
Український центр трансплант-координації
Фото: facebook/Український центр трансплант-координації

Команда вчених проаналізувала дані 48 генетичних досліджень за участю близько 17 тисяч людей, які перенесли інсульт, а також майже 600 тисяч учасників контрольної групи віком від 18 до 59 років.

Дослідники виявили зв’язок між підгрупою крові A та вищою ймовірністю раннього інсульту. За їхніми оцінками, люди з варіацією групи крові A мали на 16% вищий ризик інсульту до 60 років порівняно з іншими групами крові. Натомість у людей із геном групи O ризик був приблизно на 12% нижчим.

«Ми досі не знаємо, чому група крові A може створювати вищий ризик, але, ймовірно, це пов’язано з процесами згортання крові», — пояснив судинний невролог Steven Kittner.

Вчені також встановили, що зв’язок між групою крові A та інсультом майже зникає після 60 років, що може свідчити про різні механізми розвитку ранніх і пізніх інсультів. У молодших людей інсульти частіше пов’язані з утворенням тромбів, а не з атеросклерозом.

Автори дослідження наголошують, що потрібні додаткові дослідження, адже більшість учасників були європейського походження, а сама різниця в ризику залишається відносно невеликою.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies