Команда вчених проаналізувала дані 48 генетичних досліджень за участю близько 17 тисяч людей, які перенесли інсульт, а також майже 600 тисяч учасників контрольної групи віком від 18 до 59 років.
Дослідники виявили зв’язок між підгрупою крові A та вищою ймовірністю раннього інсульту. За їхніми оцінками, люди з варіацією групи крові A мали на 16% вищий ризик інсульту до 60 років порівняно з іншими групами крові. Натомість у людей із геном групи O ризик був приблизно на 12% нижчим.
«Ми досі не знаємо, чому група крові A може створювати вищий ризик, але, ймовірно, це пов’язано з процесами згортання крові», — пояснив судинний невролог Steven Kittner.
Вчені також встановили, що зв’язок між групою крові A та інсультом майже зникає після 60 років, що може свідчити про різні механізми розвитку ранніх і пізніх інсультів. У молодших людей інсульти частіше пов’язані з утворенням тромбів, а не з атеросклерозом.
Автори дослідження наголошують, що потрібні додаткові дослідження, адже більшість учасників були європейського походження, а сама різниця в ризику залишається відносно невеликою.