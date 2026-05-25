Люди з групою крові A (ІІ) можуть мати дещо вищий ризик інсульту до 60 років, тоді як у носіїв групи O (І) цей ризик нижчий.

Такого висновку дійшли міжнародні дослідники після аналізу генетичних даних майже 17 тисяч пацієнтів, які перенесли інсульт у молодому віці.

Водночас науковці наголошують, що підвищення ризику є незначним і не потребує додаткового медичного скринінгу.

Результати дослідження опублікували у науковому журналі Neurology у 2022 році, пише Science Alert.