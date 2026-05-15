74% опитаних оборонних компаній зросли щонайменше на чверть за рік. Цифри з дослідження ринку праці в українському Defense Tech

89% компаній переглянули зарплати за останній рік, але в жодному з випадків не фіксували спрощення пошуку кандидата

Українська рада зброярів разом із рекрутинговою компанією CORE Team опублікували системне дослідження ринку праці в українській оборонній індустрії. Опитування охопило 27 компаній-виробників. Далі – ключові дані опитування.

Ринок росте

74% опитаних компаній за останні 12 місяців виросли щонайменше на чверть. Майже половина – 48% – подвоїлися або більше. Жодна з 27 компаній не планує заморозку найму.

За оцінкою CORE Team, зайнятість у defense tech зросла у 2-4 рази порівняно з початком повномасштабної війни. Найшвидше ростуть компанії у сегментах БпЛА, РЕБ та наземних роботизованих систем.

100% опитаних компаній планують найм у найближчі 6-12 місяців.

Фото: Українська рада зброярів

Але людей все одно не вистачає

89% компаній переглянули зарплати за останній рік. Типовий розмір підвищення – 10-20%. Але жодна компанія не сказала, що після перегляду наймати стало легше.

52% кажуть що наймати стало складніше. Ще 37% не бачать покращення.

Головна причина – не зарплати, а фізична нестача кваліфікованих людей: 44% компаній називають це ядром проблеми. Ще 33% – конкуренцію між компаніями за той самий обмежений пул.

Медіанний термін закриття технічної вакансії – 1-2 місяці. Близько 30% закриваються довше.

Кого не вистачає найбільше

Інженери-конструктори та electronics engineers – одночасно найпопулярніші і найдефіцитніші: кожна друга компанія називає їх найскладнішими для закриття. За даними Work.ua які наводять автори дослідження, лише 9% вакансій в ОПК підходять для людей без досвіду – проти 45% на ринку загалом.

Бронювання, як переважаюча мотивація

Один з найгостріших висновків – зміна мотивації. Як зазначив один із учасників опитування: «У 2023-му це була ідея/місія, зараз першочергово – наявність бронювання».

Бронювання використовують 74% компаній як бонус. За даними Work.ua, 9 з 10 вакансій в ОПК передбачають бронювання – тоді як по всьому ринку загалом, цей параметр зазначений лише у 12% вакансій.

Конкурентні зарплати є, але нерівномірно

42% компаній платять на рівні ринку або нижче. Премія концентрується у вузьких нішах: embedded, electronics, RF/EW інженери. За оцінкою CORE Team, embedded і RF/EW engineers отримують $4 000-8 000.

Що потрібно ринку

Дві однаково критичні потреби з однаковою кількістю голосів (56%): більше інженерів і більша передбачуваність замовлень. 48% хочуть кращої взаємодії з університетами, 41% – більше програм перепідготовки.

Як LB.ua писав раніше, університети поки не встигають за ринком – компанії змушені вирощувати кадри самостійно.