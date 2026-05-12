Засідання тривало три години. За цей час обвинувачення вперше публічно виклало деталі справи: схеми фінансування через «пральню Міндіча», план кадрових призначень у СБУ, знайдений у «мерседесі» водія Єрмака, тиск на судову експертку. І запис у телефонній книжці колишнього голови ОП під назвою «Вероника Феншуй Офис».

12 травня Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід Андрієві Єрмаку — колишньому керівнику Офісу Президента, який ввечері 11 травня отримав підозру від НАБУ і САП. Йому інкримінують участь у злочинній організації, очолюваній бізнесменом Тимуром Міндічем, і фінансування будівництва елітного котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині.

Аншлаг у суді і «рівний настрій» Єрмака

За годину до призначеного на 16:00 засідання до будівлі суду в столиці почали приходити журналісти — як українські, так і іноземні. На рамці безпеки утворилася черга, а в самій залі № 10 ніде було яблуку впасти ще перед засіданням.

Андрій Борисович — у темному костюмі (тому самому, що був на ньому ще в день вручення підозри), з помітною засмагою — з'явився заздалегідь. Як і його адвокат Ігор Фомін, який ретельно розкладав документи на столі.

Спілкування з пресою уникнути не вдалося. Хоча Єрмак і Фомін одразу зазначили, що утримаються від коментарів «до» і журналісти «все почують під час засідання». Єрмак, помітно нервуючи, підвівся — і преса поцікавилася його настроєм останніми днями.

Андрій Єрмак і його адвокат Ігор Фомін перед засіданням

«Ви знаєте, я ж тут зі самого початку повномасштабного вторгнення. Тому… Україна у війні», — сказав він, зробивши паузу. А потім додав: «Зібраний, нормально».

Надалі у спілкуванні з пресою Єрмак кілька разів повертався до тези про «чесну службу країні шість років», коли він нікуди не тікав, виїжджав тільки у відрядження. Зокрема, для участі в переговорах, аби настав мир. А його брат продовжує служити й боронити Україну.

Показово, що на початку засідання преса декілька разів поспіль цікавилася, чи стало несподіванкою вручення підозри і — головне — чи спілкувався він з цього приводу з президентом Володимиром Зеленським. На ці запитання Андрій Борисович не відповів. Заявляв абстрактне «почуєте під час розгляду всі наші коментарі» або прямо відмовлявся реагувати.

Андрій Єрмак перед засіданням ВАКС

16 томів справи і відкрите засідання з «але»

Засідання, призначене на 16:00, фактично розпочалося о 16:15. У залі з'явився суддя Віктор Ногачевський. Він почав з клопотань. Узявши стос паперів про допуск та проведення відкритого засідання від преси, він, аби зекономити час, запропонував сторонам розглянути колективне клопотання ЗМІ.

Суддя Віктор Ногачевський

Прокурорка САП Валентина Гребенюк не заперечила. Водночас наголосила, що частину матеріалів необхідно заслуховувати в закритому режимі, тому такий формат також має бути передбачений.

Прокурорка САП Валентина Гребенюк

Адвокат Ігор Фомін відкритий формат теж підтримав. Однак просив 72 години на ознайомлення з 16 томами справи, які лежали перед ним і Єрмаком. За його словами, сторона отримала ці документи лише об 11:30 цього ж дня і фізично не змогла ознайомитися з ними.

Адвокат Ігор Фомін і Андрій Єрмак

Усі 16 томів справи на столі адвоката Єрмака

Суддя відмовив. Він запропонував, щоб прокурорка Гребенюк розпочала виступ сьогодні, а захист висловив позицію вже 13 травня.

І прокурорка САП понад дві години розповідала історію, яка тривала п'ять років.

Як починалась «Большая стройка»

За словами Гребенюк, усе стартувало навесні 2020 року. Тодішній міністр розвитку громад Олексій Чернишов, за версією слідства, вирішив побудувати елітне котеджне містечко в селищі Козин на Київщині — для людей, які мають значний вплив на політичні й економічні процеси в державі.

Сам Чернишов профінансувати такий проєкт не міг. Тому як майбутніх власників резиденцій він залучив тодішнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака і підприємця Тимура Міндіча.

Спочатку планували шість будинків. Потім п'ять. Зупинилися на чотирьох:

R2 — резиденція Єрмака

— резиденція Єрмака R3 — Міндіча

— Міндіча R4 — Чернишова

— Чернишова R0 — будинок загального користування зі спа-зоною.

Між собою фігуранти називали все це просто «Большая стройка».

Чернишов, за версією слідства, забезпечив надання земельних ділянок, узгоджував зустрічі з іншими резидентами й особисто залучав нових людей до проєкту «Династія». Міндіч відповідав за фінансування — розподіляв кошти — і конспірацію.

Хто був руками Єрмака

Від липня 2020-го до серпня 2022-го уповноваженою особою Єрмака у проєкті «Династія» був його батько Борис Єрмак. Це підтверджують задокументовані чати фігурантів.

Із серпня 2022 року роль перейшла до Наталії Квеленкової — тієї самої, з якою Міндіч у 2025 році обговорював на плівках заморозку будівництва.

Андрій Єрмак під час засідання

Три схеми фінансування і чому 72 % — це готівка

За даними прокурорки, гроші в «Династію» заходили трьома способами.

Перша схема — пайові внески, отримані внаслідок операцій з фіктивними компаніями.

Друга схема — основна, 72 % усього фінансування — готівкові кошти, отримані завдяки корупції у сфері енергетики.

Третя схема — готівка, походження якої взагалі не встановлене.

Серед фіктивних компаній, підконтрольних людям Чернишова, фігурують:

ТОВ «ФК Деметра Фінанс»;

ТОВ «Авест Буд»;

ТОВ «Креативні космічні системи»;

ФК «Здорова Родина»;

ПП «Ромет»;

ТОВ «Сальвент»;

ПП «Юмавіта».

Ці компанії отримували кошти за «послуги» від юросіб з ознаками фіктивності та підприємств фармакологічної галузі.

Скільки коштувала «Династія»

Зі слів прокурорки, тільки проєктування містечка коштувало 735 тисяч доларів. З них резиденція R2 для Єрмака — 178 тисяч доларів. «І це ще навіть не будівництво», — наголосила Гребенюк.

Сам Андрій Борисович, слухаючи виступ обвинувачення, щось постійно записував у блокнот. Журналісти помітили статусний годинник і жовто-блакитні й чорні прикраси на руці. Іноді він піднімав голову та пильно дивився з ледь помітною посмішкою в бік прокурорів. Адвокат Фомін совав ногами під столом, а за годину почав пити воду. У залі ставало все спекотніше — і не тільки від великої кількості людей.

За інформацією Гребенюк, 15 жовтня 2020 року Єрмак погодив концепцію будинку R2. 15 червня 2021 року стартували роботи. У серпні 2022-го будівництво просувалося повільно, тому Міндіч і Єрмак залучили Квеленкову. 8 серпня того самого року Єрмак особисто переслав їй дизайн резиденції та зателефонував, щоб обговорити деталі.

Від липня 2021-го по березень 2025-го будівництво фінансували через «пральню Міндіча» — звідти виділили 8,9 млн доларів готівкою. Зокрема, 330 млн грн пішли саме звідти.

Загалом, за даними сторони звинувачення, за п'ять років Єрмак, Чернишов і Міндіч вклали в «Династію» 460 млн грн. Лише на рахунки генпідрядника — 264,6 млн грн.

Чому R2 — це саме Єрмак

Прокурорка показала два ключові докази.

Перший — повідомлення від 9 грудня 2024 року з вилученого телефона. Власник відправляє фото Вові, Ігорю з підписом «и резиденции в таком же порядке». На фото — Єрмак, Чернишов та інші.

Другий — Excel-файл у телефоні головного архітектора проєкту. Це таблиця запланованих зустрічей з номерами резиденцій та учасниками. Навпроти R2 у дужках: «А.Б. — Андрей Борисович».

Конспірація: LL, А.Б. і дипломатичні паспорти

Гребенюк наголосила, що у всіх чатах фігурантів Єрмака здебільшого називали R2, максимум А.Б. Лише в кількох листуваннях згадали за прізвищем. На об'єкт «Династія» він приїздив анонімно.

А ось у месенджерах для спілкування з людьми, які не входили до близького кола, був підписаний як LL.

Ризики: переховування, тиск на свідків, знищення доказів

Прокурорка пояснила, чому обвинувачення просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 180 млн грн. За її словами, є конкретні ризики: переховування підозрюваного, знищення доказів, вплив на свідків. Вплив, за її словами, залишався навіть після звільнення Єрмака з ОП.

За інформацією сторони обвинувачення, у Єрмака є квартира площею 108 квадратних метрів у центрі Києва і Mercedes Benz 2019 року (але автомобіля немає в системі МВС). Із держреєстрів видалена частина відомостей про нього та його майно.

«У нього достатні майнові ресурси, щоб переховуватись в Україні або за її межами», — наполягала прокурорка.

У Андрія Єрмака також є звичайний закордонний паспорт і ще чотири дипломатичні. Найсвіжіший чинний до 2030 року. Від лютого 2022-го по листопад 2025-го він перетинав кордон 86 разів. Що було далі — невідомо: дані про перетин кордону після 20 листопада 2025 року видалені із системи «Аркан», стверджує слідство.

Що знайшли в «мерседесі» водія Єрмака

24 грудня 2025 року обшукували водія Єрмака — Абрамова. У його автомобілі НАБУ виявило три аркуші, які починаються словами «СБ Украина программа максимум».

За версією обвинувачення, це план призначень на ключові посади в СБУ. «Деякі з названих осіб обіймають ці посади досі», — додала прокурорка. Є також «середня програма» і «програма мінімум». Серед прізвищ — колишній керівник Департаменту кібербезпеки СБУ генерал Ілля Вітюк, який отримав підозру від НАБУ і САП в іншій справі у вересні 2025 року.

У тому самому авто був окремий аркуш «Поддержка от следующих сторон», де перелічені СБУ, ДБР, прокуратура, РНБО, Мінфін.

У телефонній книжці водія слідчі знайшли номери мобільних двох колишніх генпрокурорів — Андрія Костіна й Ірини Венедиктової, одного з керівників СБУ Олександра Поклада (зараз перший заступник голови СБУ) й колишнього очільника Державної прикордонної служби Сергія Дейнека. Чати з ними досить неформальні. У грудні 2025 року водій Абрамов особисто зустрічався з Покладом.

Тиск на експертку

Реальної вартості об'єктів у «Династії» слідство досі не встановило. Причина — тиск на судову експертку, яку залучили до огляду земельної ділянки, повідомила прокурорка.

Одразу після огляду про неї написали анонімні телеграм-канали. Інформацію про неї, за словами прокурорки, збирали співробітники СБУ — з використанням систем відеофіксації, зокрема Національної поліції.

На іншу експертку — Радківську, що проводила експертизу у справі, — за словами прокурорки, також почали тиснути. У лютому 2026 року вона виявила сліди стороннього втручання у свій автомобіль і спроби потрапити до її офісу. На пошту й у месенджери йшли фішингові посилання.

Гадання на кадрах

У контактах Єрмака слідчі знайшли запис: «Вероника Феншуй Офис».

За даними прокурорки САП, Єрмак радився з цим контактом — фахівчинею з феншую — перед важливими кадровими призначеннями в державі. Надсилав їй дати народження кандидатів.

За підказками «Вероники Феншуй Офис», як стверджує слідство, Єрмак сприяв призначенню:

Ірини Венедиктової — на посаду генерального прокурора;

— на посаду генерального прокурора; Віктора Ляшка — на посаду міністра охорони здоров'я;

— на посаду міністра охорони здоров'я; Олега Татарова — на посаду заступника голови Офісу Президента.

Перепалка з військовим, очікування Єрмака й коли чекати на запобіжний захід

Під час засідання на 15 хвилин оголошували перерву. Однак преса не полишала залу, як і Єрмак з адвокатом. Ігор Фомін закликав не керуватися побутовою етикою звинувачення людини без вироку і запевнив, що «ми дуже багато чуємо: ти щось зробив». Адвокат сказав, що очікує виправдувального вироку.

Самого Єрмака запитали, чи не засмучує відсутність у залі підтримки — людей, з якими він працював усі шість років. Він запевнив:

«Абсолютно. Вони працюють. Війна продовжується. Повірте, сьогодні ситуація залишається складною. На щастя, завдяки роботі і президента, і в першу чергу наших героїв, я можу це сказати. Я буваю на фронті кожного тижня всі останні п'ять місяців. Ситуація на багатьох напрямках стабілізувалася, але ви бачите, так зване перемир'я закінчилося. Все продовжується. І Україні потрібен мир, на який заслуговують наші люди… Я — самодостатня людина… Вони всі люди зайняті. Там набагато більше державних справ, ніж бути тут… Я точно знаю, що я робив, чого не робив, щоб чесно дивитись в очі, залишатися в країні».

Андрій Єрмак і його адвокат перед засіданням ВАКС

Журналістів це явно не влаштовувало. Прозвучало конкретне питання: «Вам будували той будинок у Козині?» Андрій Єрмак почав було відповідати: «Дивіться…», — але адвокат перебив.

«Давайте ви не будете помічником прокурора. Ми будемо коментувати певні обставини після того, як заслухаємо справу. Дайте нам попрацювати», — сказав Фомін.

Водночас Єрмак уточнив деталі свого коментаря для LB.ua про тиск на правоохоронні органи в його справі.

«Останнім часом було дуже багато тиску на правоохоронні органи з різних боків. Що я вважаю тиском? Правосуддя має відбуватися незалежно і без тиску. З великою повагою до правоохоронних органів і судової влади. Треба дати можливість, щоб це відбувалося без тиску. А коли публічно кожного дня багато разів закликають до якихось дій, я вважаю, що в правовій демократичній державі це неприпустимо».

Без ексцесу не обійшлося. На засідання прийшов полковник СБУ, контррозвідник і офіцер Сил спеціальних операцій ЗСУ Роман Червінський — колишній начальник 5 управління Департаменту контррозвідки СБУ, куратор спецоперації «Авеню» (виманювання «вагнерівців» у 2020 році) і фігурант справи про обстріл аеродрому «Канатове». Він назвав свою появу символічною: свого часу брат Андрія Єрмака Денис, за його словами, вимагав у нього хабар за кадрові призначення. Сталася коротка перепалка.

«Давно не бачив вас, пане Романе. Востаннє у 19 році, коли мій брат представляв вас як побратима, яструба», — сказав Єрмак.

«А потім попросив 20 тисяч доларів за зустріч», — вигукнув Червінський, що стояв в оточенні журналістів.

Коли прокурорка дочитала всі ризики й підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, Андрій Єрмак ще раз звернувся до преси з коротким спічем. Заявив, що заперечує всі звинувачення.

Захист, за словами адвоката Фоміна, вивчатиме матеріали справи, аби вже 13 травня о 12:00 виступити в суді. Журналісти співчували: «Це ж 16 томів». На що Єрмак нагадав, що сам є адвокатом, тому «допоможе».