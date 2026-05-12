Проєкт закону про оподаткування цифрових платформ зняли з порядку денного Ради

Парламент мав сьогодні розглянути у другому читанні законопроєкт №15111-Д про оподаткування доходів із цифрових платформ Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших українських та міжнародних сервісів, що є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. 

«Зняли з розгляду. Немає голосів за ухвалення в цілому», — повідомив LB.ua народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Водночас співрозмовник політради «Слуга народу» додав, що проєкт «сьогодні зняли, бо до другого читання подано понад 3500 правок, які опозиція збиралась ставити на голосування». 

За Регламентом ВРУ, кожна правка, на постановці якої наполягає автор, виноситься на окреме голосування, а це фактично може паралізувати роботу сесійної зали на багато годин, якщо не днів. 

Окрім того, у самій фракції «Слуга народу», за словами джерел LB.ua, досі немає внутрішнього консенсусу щодо низки норм законопроєкту, ухвалення якого є вимогою МВФ.

12 травня Верховна Рада також мала розглянути пакет законопроєктів, який скасовує безмитну пільгу на міжнародні посилки до 150 євро та перетворює AliExpress, Temu, Amazon та інших маркетплейсів на податкових агентів. Мінфін обіцяв бюджету +10 млрд грн на рік уже з 2027-го, а в профільному комітеті прогнозували зростання вартості таких товарів для громадян на 20%.

