Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаПолітика

Україна та Німеччина розвиватимуть шість проектів оборонного виробництва

Допомога Німеччини від початку повномасштабного вторгнення становить майже 29 млрд євро.

Україна та Німеччина розвиватимуть шість проектів оборонного виробництва
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: Денис Шмигаль в Telegram

Україну вже всьоме з робочим візитом відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Як повідомив Володимир Зеленський, обговорили, зокрема, розвиток спільного оборонного виробництва. Країни розвиватимуть шість проектів, що стосуються оборонної галузі. 

"Також на столі пропозиція України працювати з Німеччиною у форматі Drone Deal. Розраховуємо, що вдасться це реалізувати", - зазначив Президент.

 Загальна допомога Німеччини від початку повномасштабної російської агресії становить понад 28,6 млрд євро.

Як повідомив Міністр енергетики Денис Шмигаль, Україна розраховує на передачу від Німеччини додаткових систем ППО і ракет до них, для захисту людей та критичної інфраструктури наступної зими.

"Німеччина є і залишається нашим ключовим партнером в енергетичному секторі. До Фонду підтримки енергетики надійшло 557 млн євро внеску, а також сотні гуманітарних поставок і тисячі тонн обладнання", - додав Шмигаль.

  • Міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies