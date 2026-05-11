Україна та Німеччина розвиватимуть шість проектів оборонного виробництва

Допомога Німеччини від початку повномасштабного вторгнення становить майже 29 млрд євро.

Україну вже всьоме з робочим візитом відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як повідомив Володимир Зеленський, обговорили, зокрема, розвиток спільного оборонного виробництва. Країни розвиватимуть шість проектів, що стосуються оборонної галузі.

"Також на столі пропозиція України працювати з Німеччиною у форматі Drone Deal. Розраховуємо, що вдасться це реалізувати", - зазначив Президент.

Загальна допомога Німеччини від початку повномасштабної російської агресії становить понад 28,6 млрд євро.

Як повідомив Міністр енергетики Денис Шмигаль, Україна розраховує на передачу від Німеччини додаткових систем ППО і ракет до них, для захисту людей та критичної інфраструктури наступної зими.

"Німеччина є і залишається нашим ключовим партнером в енергетичному секторі. До Фонду підтримки енергетики надійшло 557 млн євро внеску, а також сотні гуманітарних поставок і тисячі тонн обладнання", - додав Шмигаль.