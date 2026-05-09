Його видно з російського боку кордону — з міста Івангород.

На стіні Нарвського замку в Естонії в ніч на 9 травня знову вивісили антивоєнний плакат із написом «Путін — воєнний злочинець», передає Delfi.

Акцію щорічно з 2023 року проводить Нарвський музей у відповідь на трансляцію російського військового параду та святкові заходи в Івангороді.

Директорка музею Марія Сморжевських-Смирнова заявила, що плакат є «нагадуванням про війну та воєнні злочини Росії проти українського народу».

У Росії Сморжевських-Смирнову торік заочно засудили до 10 років колонії за звинуваченнями у «поширенні фейків про армію РФ» та «реабілітації нацизму».

Тим часом в Івангороді на вечір запланований концерт до 9 травня.