В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаПолітика

На стіні Нарвського замку на кордоні з РФ знову вивісили антивоєнний плакат «Путін — воєнний злочинець»

Його видно з російського боку кордону — з міста Івангород.

На стіні Нарвського замку на кордоні з РФ знову вивісили антивоєнний плакат «Путін — воєнний злочинець»
Фото: Delfi

На стіні Нарвського замку в Естонії в ніч на 9 травня знову вивісили антивоєнний плакат із написом «Путін — воєнний злочинець», передає Delfi. 

Акцію щорічно з 2023 року проводить Нарвський музей у відповідь на трансляцію російського військового параду та святкові заходи в Івангороді. 

Директорка музею Марія Сморжевських-Смирнова заявила, що плакат є «нагадуванням про війну та воєнні злочини Росії проти українського народу».

У Росії Сморжевських-Смирнову торік заочно засудили до 10 років колонії за звинуваченнями у «поширенні фейків про армію РФ» та «реабілітації нацизму».

Тим часом в Івангороді на вечір запланований концерт до 9 травня.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies