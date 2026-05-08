Міноборони: Україна та Швеція працюють над посиленням авіації та протиповітряної оборони

Україна спільно зі шведськими партнерами працює над посиленням авіації та протиповітряної оборони.

Міністр оборони України Михайло Федоров провів у Стокгольмі зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та окрему розмову з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Про це повідомили в Міноборони України.

Обговорили, зокрема, процес забезпечення України винищувачами Gripen.

"Михайло Федоров подякував Швеції за системну підтримку України, зокрема за допомогу у сфері ППО, участь у механізмі Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) та підтримку інших пріоритетних напрямів оборони", - йдеться в повідомленні.

Україна та Швеція також обговорили розвиток співпраці в оборонно-промисловому комплексі. Йдеться про спільну роботу над антибалістичними рішеннями та іншими технологіями, які можуть посилити обороноздатність України та партнерів.

Федоров представив спільний розвиток спроможностей middle strike і співпрацю в межах коаліцій спроможностей, зокрема Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Україна пропонує запустити проєкт BRAVE SWEDEN на базі кластера оборонних інновацій Brave1. Це дозволить підтримувати спільні проєкти та оборонні стартапи, а також обмінюватися досвідом сучасної війни",- зазначили в Міноборони.

Країни співпрацюють у сфері ППО, радарів, РЕБ. Також Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів.