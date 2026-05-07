У Румунії партія Шошоаке оголосила про початок процедури усунення Нікушора Дана

Президент може бути відсторонений від посади за тяжкі порушення Конституції.

Лідерка румунської партії «SOS» Діана Шошоаке в четвер, 7 травня, заявила, що її політична сила ініціює процедуру усунення президента Нікушора Дана з посади.

Згідно із заявою партії, цей крок є «рішучим, усвідомленим і необхідним».

У разі вчинення тяжких дій, що порушують положення Конституції, президент Румунії може бути відсторонений від посади Палатою депутатів і Сенатом на спільному засіданні більшістю голосів депутатів і сенаторів після консультацій із Конституційним судом. Президент має право надати парламенту пояснення щодо дій, які йому закидають.

Пропозиція про відсторонення може бути ініційована щонайменше третиною депутатів і сенаторів та невідкладно доводиться до відома президента.

Якщо пропозицію про відсторонення схвалено, не пізніше ніж через 30 днів проводиться референдум щодо усунення президента з посади.

Останнім часом тема можливого відсторонення президента активно обговорюється у контексті формування нової парламентської більшості.

Віцепрезидент Європейського парламенту, незалежний депутат Ніку Штефенуце заявив у середу, що 281 голос за вотум недовіри походить від так званої коаліції «Джорджеску», яка, за його словами, буде схильна спробувати, з великою ймовірністю успіху, відсторонити президента.

Минулого тижня президент Нікушор Дан зазначив, що не боїться відсторонення від посади, оскільки не порушував Конституцію.