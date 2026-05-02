24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ГоловнаСвіт

Російський дрон уночі порушив повітряний простір Румунії

ВПС Румунії підняли у повітря винищувачі. 

Фото: EPA/UPG

У ніч на суботу, 2 травня, під час чергової атаки на південь України російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії. Румунські ВПС підняли винищувачі та оголосили повітряну тривогу в прикордонних районах.

Про це повідомляє Digi24 із посиланням на Міноборони країни.

За інформацією відомства, близько 02:00 з 86-ї авіабази у Фетешті у повітря були підняті два винищувачі F-16. Одночасно служби з надзвичайних ситуацій активували систему оповіщення RO-Alert, попередивши мешканців північної частини повіту Тулча.

Радари зафіксували групу приблизно з 20 російських дронів, які рухалися у напрямку Ізмаїла поблизу кордону з Румунією. Один із безпілотників короткочасно перетнув повітряний простір Румунії в районі Кілія, після чого повернувся на українську територію.

У Міноборони Румунії зазначили, що під час атаки на українському березі Дунай було чути численні вибухи.

Повітряну тривогу в Румунії скасували близько 02:50. У відомстві також підкреслили, що перебувають у постійному контакті з союзниками та оперативно інформують міжнародні структури про ситуацію.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies