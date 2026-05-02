Опитування: більшість американців вважають військові дії в Ірані помилкою

61 відсоток американців вважають військові дії США в Ірані помилкою. Це рівень несхвалення, порівняний з іракською війною у 2006 році та в'єтнамською на початку 1970-х.

Про це свідчать результати опитування Washington Post-ABC News-Ipsos.

Менш ніж двоє з десяти американців вважають дії США успішними, ще близько чотирьох із десяти кажуть, що зарано робити висновки.

Водночас підтримка серед республіканців залишається високою: 79 відсотків вважають рішення правильним, тоді як незалежні виборці розділилися майже в порівнянні.

Попри скепсис щодо війни, американці також залишаються настороженими щодо Ірану: 48% підтримують негайну мирну угоду, навіть якщо вона гірша для США, тоді як 46% хочуть тиснути на Іран заради кращої угоди, навіть якщо це означатиме відновлення військових дій.

Серед демократів 76% підтримують швидку угоду, серед незалежних – 50% проти 39% за продовження тиску, а серед республіканців 79% хочуть жорсткішої позиції.

Заява Трампа від 7 квітня про те, що «ціла цивілізація загине», якщо Іран не погодиться на угоду, була переважно негативно сприйнята: 76% – негативна реакція, лише 21% – позитивна.

Порівняння з війнами в Іраку та В’єтнамі є особливо показовим: ці конфлікти також були глибоко непопулярними та з часом сприймалися як помилки. У 2006 році 59% американців вважали війну в Іраку помилкою, а у 1970-х подібні настрої були щодо В’єтнаму.

Тоді втрати США були значно вищими: понад 50 000 загиблих у В’єтнамі до 1971 року, 2 402 загиблих в Іраку до квітня 2006 року. У війні проти Ірану наразі оголошено про загибель 13 американських військових.

Також 65% американців не впевнені, що угода з Іраном зупинить розвиток ядерної зброї.