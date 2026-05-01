CNN: Іран пошкодив щонайменше 16 баз США на Близькому Сході

Іранські обстріли спричинили безпрецедентні руйнування на американських військових об'єктах на Близькому Сході.

Розслідування CNN оприлюднило докази значних пошкоджень щонайменше 16 баз США у восьми країнах регіону. Деякі об'єкти, як-от колись потужний хаб Кемп-Бюрінг у Кувейті, наразі майже порожні та фактично непридатні для використання після тижневих атак ракетами та безпілотниками.

Головними цілями Тегерана стали найдорожчі і стратегічно важливі ресурси. Іранські сили знищили літаки вартістю майже пів мільярда доларів, зокрема, Boeing E3 Sentry, які забезпечували розвідку в регіоні.

Також під удари потрапило критичне комунікаційне обладнання та радари систем ППО. Американські джерела зазначають, що радари є найбільш обмеженим і дорогим ресурсом США, тому їх втрата суттєво послаблює оборонні можливості союзників.

Для успішного наведення зброї Іран таємно придбав китайський супутник TEE O1B, що дозволило отримувати знімки високої роздільної здатності. Тепер Тегеран бачить цілі майже так само чітко, як і США. Це перший випадок в історії, коли Штати стикаються з противником, який має настільки досконалі засоби космічного спостереження. Навіть штаб управління авіацією в Катарі, який координує сили у 21 країні, зазнав подвійного удару та серйозних пошкоджень.

Такі втрати ставлять під сумнів безпеку американської присутності в регіоні. Традиційні союзники, зокрема, Саудівська Аравія, почали усвідомлювати, що військові бази США більше не є добре захищеними, а перетворюються на «нерухомі мішені», зазначає CNN. Це змушує арабські країни переглядати свої оборонні стратегії та шукати нові шляхи забезпечення стабільності, оскільки американський «щит» виявився вразливим.