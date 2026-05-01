Ізраїль затримав флотилію активістів, які намагалися прорвати блокаду Гази

Ізраїльські морські сили перехопили поблизу грецького острова Крит 22 судна гуманітарної флотилії, яка прямувала до Смуги Гази.

Як пише BBC, на борту кораблів були затримані 175 пропалестинських активістів, що заявляли про мету прорвати морську блокаду території. Операція з перехоплення відбулася за 965 кілометрів від берега Гази.

Організатори заявили, що розцінують дії ізраїльських військових як піратство. За їхньою версією, ізраїльтяни незаконно вдерлися на судна, знищили двигуни, перервали комунікацію і захопили цивільних у заручники.

Натомість у міністерстві закордонних справ Ізраїлю рух флотилії назвали "піар-акцією" і повідомили, що активістів за згодою грецької влади випустять на березі одного з островів країни. Також у відомстві наголосили на проведенні заходів щодо порушників "мирно і без жертв" в міжнародних водах.

Дії Ізраїлю засудила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка закликала негайно звільнити 24 громадян республіки, які брали участь у гуманітарній акції.