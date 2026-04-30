Politico: ЄС готує пакет преференцій для України, що допоможуть їй інтегруватися без пришвидшеного членства

Країни Євросоюзу готують пакет переваг для України, щоб наблизити її до блоку, але без надання пришвидшеного вступу. Пропозицію ще формують, пише Politico з посиланням на чотирьох дипломатів.

Очікується, що вона передбачатиме розширений доступ до ринку та більшу участь у програмах та інституціях ЄС. Київ сигналізує, що не проти.

"Пріоритетом України залишається повноцінне членство в ЄС. Але також ми очікуємо ранніх, відчутних кроків, що вже зараз втілюватимуть інтеграцію в життя", – сказав посол України в Євросоюзі Всеволод Чернов.

Ідея створити пакет переваг для України виникла після напруженої вечері в березні, на якій члени ЄС відхилили пропозиції Єврокомісії про "зворотнє розширення", згідно з яким Україна могла б стати членом ЄС до того, як завершила необхідні реформи. Блок почав напрацьовувати альтернативу, щоб Україна могла наблизитися до Євросоюзу, але продовжувати працювати над реформами.

Один з дипломатів описав цю пропозицію як прискорену поступову інтеграцію. Очікується, що вона інтегрує Україну в частину ринків, схем фінансування і політичних інституцій ЄС. До числа країн, що підтримують таку модель, входять Німеччина і Франція – міцні партнери України, які водночас обережно ставляться до її поспішного приєднання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що негайне членство України в ЄС “звісно, неможливе”, але припустив, що Києву може бути запропонована “участь у Радах Європи без права голосу”, а також участь в окремих форматах з іншими інституціями, зокрема з Парламентом.

Інша пропозиція – це надання статусу "держави в процесі приєднання". Її висунула Литва. Історично цей статус застосовувався до країн, які підписали договір про вступ і очікують на його ратифікацію. Однак ситуація України "свідчить про те, що її європейський шлях досяг рівня стабільності та визначеності, що заслуговує на аналогічне визнання".

Україна натомість хоче отримати більш конкретне економічне сприяння. Ченцов сказав, що вона хотіла би поетапного доступу до ринку ЄС, глибшої участі в програмах та інституціях і швидкого прогресу в таких угодах для сприяння торгівлі, як ACAA. Така угода дозволила б ЄС та Україні взаємно визнавати стандарти виробництва, що полегшило б переміщення промислових товарів через кордон без додаткових перевірок.

Україна також просить включити свої підприємства до стратегічних промислових діалогів Комісії в таких секторах, як виробництво автомобілів, сталь і хімікати, заявив Ченцов, "щоб краще узгодити наші галузі з ланцюжками доданої вартості ЄС".