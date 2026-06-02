Японська залежність від російського газу перетворилась на лазівку, якою Москва користується вже четвертий рік війни

Поки дипломати G7 декларують посилення тиску на Росію, один із найприбутковіших газових проєктів Кремля продовжує працювати в повному обсязі – і не попри санкції, а завдяки спеціальним виключенням із них. «Сахалін-2» – єдиний повністю операційний тихоокеанський СПГ-термінал Росії, який залишається поза санкційним режимом США, ЄС та Великої Британії, і ключовою причиною цього є вплив Японії.

США, ЄС і Велика Британія офіційно запровадили санкції на російський енергетичний сектор, однак кожен із них надав «Сахаліну-2» персональний дозвіл на продовження роботи. Причина в Японії, яка залежить від наявних контрактних поставок з «Сахаліну-2», - приблизно 9% її річного СПГ-імпорту - близько 5,9 мільйона тонн на рік. Японські компанії Mitsui & Co. та Mitsubishi Corporation досі утримують 22,5% у статутному капіталі проєкту. Для порівняння: британська Shell після повномасштабного вторгнення оголосила про вихід і зрештою продала свої 27,5% - нехай і за символічний $1 млрд, нехай і з затримкою до 2024 року, нехай і під тиском кремлівського указу про примусову реструктуризацію.

Японські акціонери не зробили навіть цього. Mitsui і Mitsubishi залишилися у проєкті, продовжують отримувати дивіденди від «Газпрому» і слугують головним аргументом Токіо на переговорах із партнерами по G7 про збереження санкційних виключень. Це фактично виторговує у партнерів по G7 право продовжувати купувати газ від «Газпрому».

Проєкт залишається машиною для генерування прибутку: «Газпром» контролює 77,5% статутного капіталу, виробництво зросло до 10,3 мільйона тонн СПГ у 2025 році, а виручка від продажів утворює дохід від мінерального видобутку та експортних мит, що надходять безпосередньо до федерального бюджету Росії.

Близько 80% обсягу реалізується за довгостроковими контрактами з японськими та південнокорейськими покупцями за формулою, прив'язаною до ціни нафти. Японські JERA, Tokyo Gas, Tohoku Electric, Kyushu Electric та Osaka Gas разом купують близько 5 млн. тонн на рік. Південнокорейська KOGAS додає ще щонайменше 1,5 млн. тонн на рік – разом довгострокові контракти з японськими та корейськими покупцями формують «кістяк» у 6,5 млн. тонн на рік гарантованого збуту. Решту «Сахалін» продає до Китаю – частково за середньостроковими контрактами (прив'язаними до Brent), частково на споті (прив'язаними до JKM). Обидва формати значно чутливіші до ринкової кон'юнктури, ніж довгострокові японсько-корейські угоди.

Саме ця цінова кон'юнктура у 2026 році виявилася надзвичайно вигідною для Москви. Після того, як закриття Ормузької протоки вивело з ринку близько 20% світових поставок СПГ, спотові ціни JKM перевищили $20 за MMBtu. Спот-продажі «Сахаліну» можуть принести лише за весну 2026 року понад $200 млн додаткового прибутку (так званого windfall profit) від продажу СПГ до Китайських коротко-строкових покупців за підвищеними ринковими цінами. Довгострокові контракти з японськими покупцями зреагують на підвищення цін із відставанням у 2–3 місяці, тож черговий стрибок виручки за їх рахунок очікується вже від червня. Водночас нафта «Сахалінський бленд» – близько 3 млн тонн на рік продається на спот-умовах китайським НПЗ і трейдерам; оціночна місячна виручка за ринковими цінами від неї перевищила $200 млн після березня 2026-го. Якщо взяти орієнтовні надприбутки «Сахалін-2» за три місяці весни 2026 року на рівні близько $600 млн (газ і нафта разом), то навіть лише податок на прибуток за спеціальною ставкою до 32% у рамках угоди про розподіл продукції означатиме до $190 млн додаткових надходжень для російського бюджету, не враховуючи роялті та експортні мита на нафту й СПГ, які ще більше збільшують фіскальний ефект.

Офіційно Китай займає третє місце серед імпортерів «Сахаліну-2» – близько 23% від загального обсягу. У березні 2026 року «Сахалін-2» поставив до Китаю рекордні 445 тисяч тонн СПГ за один місяць – і це не було наслідком зростання внутрішнього попиту. Росія навмисно максимізувала спотові продажі, поки ціни перебували на піку.

Китайські компанії скористалися ситуацією по-своєму: у березні вони перепродали від 8 до 10 вантажів СПГ – рекордний місячний показник за всю історію спостережень. З початку 2026 року перепродано 1,31 млн тонн – 19 вантажів, що пішли до Південної Кореї, Таїланду, Японії, Індії та Філіппін. Купуючи «Сахалін» за нижчою ціною (вигоди від санкційних знижок і відсутності альтернативи), Китай перепродавав вільні «несанкційні» вантажі іншим покупцям у регіоні за ринковою ціною вище $20/MMBtu, виступаючи своєрідним спекулянтом на азійському ринку.

Фінансові потоки від «Сахаліну‑2» безпосередньо підсилюють російський бюджет і енергетичну інфраструктуру: проєкт сплачує податки, що надходять до федерального бюджету РФ, а газові роялті в натуральній формі закачується в газотранспортну систему «Газпрому» на Далекому Сході – регіоні з високою концентрацією військових та оборонних підприємств. У цьому сенсі санкційні винятки, покликані захищати енергетичну безпеку Японії, де‑факто захищають і стабільність доходів «Газпрому», і ресурсну базу російського військово‑промислового комплексу.

Термін їхньої дії спливає у червні 2026 року. Продовження виключень означає ще місяці гарантованих мільярдів для Кремля від «Сахаліну»; відмова змусить Японію нарешті шукати альтернативи, які вона, за власними словами, вже давно має.