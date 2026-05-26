Саме тому нам потрібно розібратися з новими умовами та реаліями, які продиктовані мережею, та розуміти як саме перегляд «фільмів для дорослих» може вплинути не лише на психологічне, а й фізичне здоров’я.

Порнографія в сучасному світі більше не є «забороненим плодом». Вона не лежить «на верхній полиці» в кіоску, її не треба шукати в темних закутках інтернету. У кілька кліків, часто без вікової перевірки, без дисклеймера про реалістичність чи наслідки будь-хто може її отримати.

Давайте поглянемо на те, що відбувається з частиною людей, для яких порнографія перестає бути епізодичним стимулом і стає залежністю – проблемним споживанням порнографії. Йдеться не просто про частоту перегляду, а про втрату контролю, повторні невдалі спроби зупинитися, продовження поведінки попри шкоду для роботи, навчання, стосунків, сексуального життя чи психічного стану. У Міжнародній класифікації хвороб існує діагноз «компульсивний розлад сексуальної поведінки». Важливо, що одна доросла людина може дивитися порно час від часу і не мати жодних проблем. Інша — витрачати години, приховувати це від партнера, зривати дедлайни, втрачати інтерес до реального сексу, відчувати тривогу, сором і виснаження після чергового “запою”, але все одно повертатися до екрана.

Для багатьох це не історія про «потребу в сексуальному житті». Часто це історія про втечу – від тривоги, самотності, стресу, нудьги, болю, відчуття власної неуспішності або проблем в інтимному житті. Порнографія стає швидкою анестезією. Але як і будь-яка анестезія, вона не лікує причину, а лише забезпечує знеболення.

Один із найболючіших аспектів – внутрішній конфлікт. Людина може знову й знову відкривати контент, який суперечить її власним цінностям, уявленню про близькість або навіть викликає огиду після завершення перегляду. Часто користувачі описують ескалацію: те, що раніше збуджувало, з часом перестає діяти, і мозок шукає сильніший стимул — нові жанри, більше вкладок, довші сесії, екстремальніші сценарії. Після цього приходить не задоволення, а провина, спустошення і відчуття: «це вже не я керую собою».

Але для мене як лікарки важливо наголосити, що ця проблема стосується не лише психіки, а й фізичного здоровʼя.

Під час сексуального збудження можуть тимчасово підвищуватися пульс і артеріальний тиск – це нормальна фізіологічна реакція. Коли цей процес виходить за межі контролю і сумується з недосипанням, хронічним стресом, малорухливістю – це звісно впливає на самопочуття і на ризик розвитку хвороб серця я

А ще так зване «порнографічне похмілля» – це стан після тривалих сесій перегляду, після якого люди відчувають «туман у голові» через надмірну стимуляцію та секрецію гормонів: важко концентруватися, важко працювати, складно спілкуватися, падає мотивація. До цього додаються втома, апатія, соціальна тривожність, відчуття емоційного оніміння. І це в тривалій перспективі призводить до системного запального процесу.

Частина чоловіків відмічає зниження лібідо, труднощі з ерекцією або оргазмом у реальному сексі, тоді як із порнографією збудження зберігається. Наукова дискусія тут точиться вже кілька років, бо насправді не кожна сексуальна дисфункція спричинена порно, і не всі дослідження показують прямий причинний зв’язок. Але огляди вказують, що для частини користувачів проблемне або дуже часте використання порнографії може бути пов’язане з труднощами сексуального функціонування, особливо коли мастурбація з порно стає бажанішою за секс із партнером.

Це важливо, бо порнографія навчає не лише збудженню. Вона навчає сценаріям. Часто – сценаріям без комунікації, без особливостей справжнього тіла, без згоди як процесу, без емоційної близькості. Для мозку це може стати сильнішим стимулом, ніж реальна інтимність і побудувати хибне очікування, що особливо небезпечно для підлітків.

Тут лише коротко зазначу: не кожен підліток, який випадково побачив порно, буде травмований. Але коли дитина регулярно споживає контент, створений дорослими для дорослих, часто з агресивними, принизливими або нереалістичними сценаріями, це не може бути нейтральним середовищем для формування сексуальності.

Порнографія також впливає на пари. Проблема не лише в самому факті перегляду, а в секретності, брехні, порівнянні, віддаленні та втраті довіри. Партнер може відчувати себе небажаним, недостатнім, використаним або обманутим. Інша сторона часто живе між соромом і захистом: “це нічого не означає”, “усі так роблять”, “я можу зупинитися будь-коли”. Але якщо людина справді може зупинитися будь-коли, вона зазвичай зупиняється тоді, коли це починає руйнувати її життя.

Важливо назвати ще один ризик: проблемне споживання порнографії часто співіснує з іншими труднощами – тривожністю, депресією, хронічним стресом, самотністю, травматичним досвідом, проблемами самооцінки. Тому допомога не має зводитися до простого «не дивись». Якщо порно стало способом регулювати емоції, людині потрібні інші способи витримувати напругу, будувати близькість, проживати стрес і повертати контроль над поведінкою.

Саме тому стигма не працює. Сором рідко лікує компульсивну поведінку. Частіше він заганяє її глибше в секретність.