Сьогодні, 23 травня, не раніше 23:45 за Києвом відбудеться бій Олександра Усика й Ріко Верховена.

Олександр Усик – Ріко Верховен

2 раунд.

1 раунд. На старті боксери не форсували подій. Переважно протистояння було в центрі рингу. Верховен вишлядає дещо кострубатим, але зарядженим. Високо виставляє ліву руку перед обличчям Олександра. Одного разу навіть зміг пробити в блок Усика в районі голови.

БІЙ РОЗПОЧАВСЯ!!!

01:22. До бою лічені миттєвості залишилися. Тримаємо за тебе кулачки, Сашко!

01:20. Ареною в Гізі лунає вже легендарна фраза конфірансьє Майкла Баффера: "Let's get ready to rumble!!!"

01:18. ГІМН УКРАЇНИ ЛУНАЄ В ЄГИПТІ! ХВОРІ НА ГОЛОВУ СУСІДИ НЕ ДОЧЕКАЮТЬСЯ, ТОМУ ХТО МОЖЕ ВСТАТИ – ВСТАВАЙТЕ!

Фото: Скриншот Олександр Усик під час виконаня гімну України

01:15. До вашої уваги наш чемпіон!

Фото: Скриншот Образ Усика на бій

01:12. ОЛЕКСАНДР УСИК ВИХОДИТЬ НА РИНГ. Цього разу українець обрав образ єгипетського воїна в обладунках.

01:08. Ріко Верховен виходить на бій. У чорному костюмі чоловік із жовтими смужками.

Фото: Скриншот трансляції Нідерландець Ріко Верховен під час виходу на бій

00:52. Володимиру Кобелькову, коментатору бою, респект! Він почав свій репортаж саме з ситуації в Україні. Тиснемо руку. Слава Україні.

00:50. Не про бокс. Повітряні сили України пишуть про ймовірну загрозу балістичного озброєння середньої дальності ("Орєшнік"). Бережіть себе.

00:48. До бою залишилися лічені хвилини. У прев'ю ми писали про те, що бій орієнтовно почнеться о 00:30... Десь ближче до першої години ночі буде.

00:45. Ще трішки нашого чемпіона!

00:40. Верховен теж готується. Тейпують нідерландця. Хоч би хай-кіком (удар ногою в голову, – Ред.) не пробив...

00:30. Фінальні моменти підготовки Олександра Усика перед боєм.

00:20. Німецький боксер Агід Кабаєл, обов'язковий претендент на пояс WBC Олександра Усика теж в Гізі. Чоловік чекає на свій шанс. Нехай чекає...

Agit Kabayel just revealed what his game plan would be vs Usyk 😯



00:18. До бою залишаються хвилини... Якщо є змога, слідкуйте за боєм із укриття. Бережіть себе. А Сашко нам настрій зробить!

00:15. До слова, отак Ріко Верховен залетів на базу.

00:13. А ми вам зловили чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі, американця мексиканського походження Раяна Гарсію. Усі зірки вже давно на місці.

Ryan has fans everywhere 🙌



00:10. Ще один ексчемпіон світу з боксу за версією WBA Юрій Нужненко у розмові з LB.ua висловив сподівання, що Ріко Верховен боксуватиме чисто. Ми теж сподіваємося, що Ріко не повторюватиме шлях Даніеля Дюбуа. Думки Нужненка про бій Усика – туточки.

00:09. Українська спільнотя дякує британцю за те, що не змусив нас чекати на головний бій вечора.

Hamzah Sheeraz knocks out Alem Begic in two rounds to win the vacant WBO super-middleweight title. 👑#UsykRico pic.twitter.com/mI3C3UqJPN — Boxing News (@BoxingNewsED) May 23, 2026

00:07. Британець Хамза Шіраз – новий чемпіон світу за версією WBO у другій середній вазі! Нокаут у другому раунді!

Hamzah Sheeraz STOPS Alem Begic ⚔️🔥



00:00. Підготовка на фінальному етапі. Українця тейпують. Один бій до головного протистояння!

23:45. Поки чекаємо головного бою, до якого ще мінімум одна сутичка, рекомендуємо вам ознайомитися з тим, що люди професійні кажуть. Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBA В'ячеслав Сенченко, до прикладу, прогнозує перемогу Олександра Усика достроково. Чому? Тицяйте туточки.

23:40. Кадри із роздягальні Усика. Зараз він молиться.

23:35. Олександр Усик підтримав Даніеля Лапіна після поразки. Каже, що працюватимуть далі.

23:35. Дружбан Ріко Верхавена, актор Джейсон Стейтем теж приїхав на арену. Буде кому підтримати нідерландця після поразки... Каже, що вечір боксу історичний!

This event is HISTORIC 🥊



23:30. Той самий момент оголошення переможця. Британець справді діяв цікавіше.

Jack Catterall has defeated Shakhram Giyasov 🏆



23:25. Британець Джек Кеттеролл (32-2, 14 KO) переміг узбека Шахрама Гіясова (18-0, 11 KO) в бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA World у напівсередній вазі.

23:08. В об'єктиві Теренс Кроуфорд і Ентоні Джошуа!

23:00. Україною тим часом шириться повітряна тривога... Панове, ми будемо тут до переможного, тому можете заходити дивитися що і як, якщо не буде нормального зв'язку для відео-трансляції.

22:57. Оце компанія зібралася! А наше джерело в Гізі попереджало... Якщо хтось не впізнав – це Девід Хейні, Усика хвалить у коментарі колегам.

🗣️ "He [Usyk] is the best fighter in the world" @Realdevinhaney



22:55. Потроху підбираємося до головного поєдинку. Олександр Усик на зважуванні показав свою рекордну вагу в кар'єрі – 105 кг. Ріко Верховен натомість суттєво більше – 117 кг. Гляньте на цю битву поглядів.

Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven have their FINAL face off‼️



It all goes down tomorrow in front of the Pyramids of Giza 🍿 pic.twitter.com/7qCv216n9Z — Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 22, 2026

22:50. Тим часом триває бій між Шахрамом Гіясовим і Джеком Кеттероллом за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA World у напівсередній вазі. До головного бою залишилося небагато.

22:45. Поки ще є час, поговоримо про гроші! Команда Олександра Усика заробить за сьогодні... 100 (СТО) мільйонів доларів! За такі кошти не лише з кікбоксером, а й із легкоатлетом можна побитися. Нідерландське джерело повідомляє, що для Верховена бій теж буде "прибутковою справою".

22:30. УСИК НА БАЗІ! Іграшка доньки теж на місці!

22:20. Ще один ракурс удару кубинця Санчеса в бою проти американця Торреса із США.

22:10. Гляньте поки на цих двох козаків. Це Сашко й Ентоні вчора позували для ЗМІ.

22:09. До головного бою вечора залишилося два поєдинки!

22:05. ТОЙ САМИЙ УДАР. Санчес "вимкнув світло" Торресу!

THIS IS BRUTAL 😤



22:00. А це вже заявка. Кубинець Френк Санчес (26-1, 19 KO) нокаутуав у другому раунді американця Річарда Торреса (14-1, 12 KO) у претендентському бою за версією IBF у надважкій вазі. Це означає, що він – головний претендує на пояс Олександра Усика – IBF. Після перемоги кубинець уже викликав Усика на бій... Скільки таких уже було.

21:50. Гей, Ентоні Джошуа теж уже прибув на арену!

AJ IS HERE ⭐



Anthony Joshua makes time for the fans as he arrives at the Pyramids of Giza 🤝



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/2Zf5aSNytY — Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026

21:45. Картина маслом: Ріко Верховен під час першого виходу на ринг сьогодні. Перевіряє, чи достатньо м'який настил.

Rico testing the ring before tonight's main event 👀



21:30. Колишній абсолют у другій середній вазі Сауль Альварес теж на базі! Зустрічайте.

21:25. Цей момент, заради якого боксерка працює все своє життя! По-перше, це красиво.

Mizuki Hiruta has defeated Mai Solman 👏



21:20. Японська боксерка Мізукі Хірута (11-0, 2 КО) тим часом перемогає одностайним рішенням суддів австралійку Маю Соліман (10-2, 6 КО) у бою за титул чемпіонки WBO в другій найлегшій вазі. Вітаємо!

21:12. Пам'ятаєте, ми про піраміди вам розповідали. Виглядає це все ОТАК!!!

A boxing event like no other 🤩



A boxing event like no other 🤩

21:08. Тим часом колишній абсолютний чемпіон у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд уже прибув на арену. Зірок боксу сьогодні багато, тож чекайте на продовження.

BUD X BOMAC 🤝



Terence Crawford catches up with his former trainer Brian 'BoMac' McIntyre following Jamar Talley's victory 👌



Terence Crawford catches up with his former trainer Brian 'BoMac' McIntyre following Jamar Talley's victory 👌

21:00. Ми всі думаємо, що Єгипет – не боксерська країна... Свого часу, наприклад, до Єгипту завітав сам Мухаммед Алі – легендарний чемпіон і один із найвеличніших боксерів в історії. Як вам аналогія?

20:45. На тлі яких пірамід битимуться боксери? Усик і Верховен (і всі інші з андеркарду) змагаються біля єгипетських пірамід Хеопса, Хефрена й Мікеріна. Перша з них – найвища з усіх єгипетських пірамід, спочатку вона була заввишки 147 метрів, але з часом "усілася" на близько 9 метрів. Окремо варто сказати про Великого Сфінкса. Це – величезна скульптура, висічена з пісковику. За найпоширенішою версією єгиптологів, його обличчя відтворює риси фараона Хефрена.

20:30. Сальто в студію, як би сумно нам не було.

FIRST BACK FLIP CELLY AT THE PYRAMIDS 🤩



Benjamin Mendes Tani has defeated Daniel Lapin 😱



20:27. Вітаємо французького боксера Бенджаміна Мендеса Тані з перемогою!

UPSET IN THE OPENER 😮



Benjamin Mendes Tani opens the main card with a stoppage victory over Daniel Lapin 😤



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/ZwsgCeMLZ4 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026

20:25. Перший млинець – нанівець, як то кажуть. Не так українська делегація планувала розпочати вечір боксу в Гізі сьогодні.

Даніель Лапін – Бенджамін Мендес Тані

4 раунд. НОКАУТ!!! Тані спершу відправив українця в нокдаун, а потім після серії ударів змусив рефері зупинити бій! Після цього Тані ще й виконав сальто... Перша поразка для Даніеля Лапіна! Тепер рекорд українця – 14-13(5 нокаутів)-1.

3 раунд. А ось це вже прямо таки слабко від українця. Тані віддає перевагу близькій дистанції, де може спокійно працювати. Декілька разів він якісно влучив у голову Лапіна, були й удари по корпусу. Якщо так буде далі, то буде погано...

2 раунд. Із таким французом Лапіну легко не буде. Тані активно йде вперед, влучає боковими по корпусу українцю. Даня намагається працювати на дистанції, викидає одинарні джеби з відходом назад, але поки не нав'язує свій стиль бою. А ще українець одного разу впав, але це не пов'язано з діями француза – послизнувся. Окрім того, Тані завзято намагається клінчувати за будь-якої можливості.

1 раунд. Бій розпочався без особливої пристрілки збоку обох боксерів. Тані діяв першим номером, намагався дістати українця правим боковим знизу, але Даня був уважним. Він значно переважає суперника в габаритах, тож можна припустити, що вибудує свій бій саме з огляду на це.

20:00. Лапін і Тані вже на ринзі! Зовсім скоро відбудеться бій українця. 10 раундів попереду!

19:55. Давайте поговоримо трішки про головних героїв вечора боксу: Олександра Усика й Ріко Верховена! 37-річний нідерландець заввишки 196 сантиметрів, вагою 117 кілограмів, шульга. Українцю натомість 39 років. Ваги під час зважування перед боєм показали 105 кілограмів, Олександр заввишки 191 сантиметр, шульга. В Олександра Усика розмах рук – 198 см, а в Ріко Верховена – приблизно 210 см.

Tale Of The Tape | Presented by @HUMAIN



🥊 Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven

👑 Ring and WBC heavyweight titles

⏰ Tonight

📍Pyramids of Giza

📺 DAZN pic.twitter.com/RGHZymMYeZ — Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026

19:45. Наступним на ринг у Гізі вийде ще один українець Даніель Лапін! Він протистоятиме французу Бенджаміну Мендесу Тані! Треба гарно розпочати шоу!

19:40. Ми підготували для вас прев'ю бою, в якому розповіли, хто такий Ріко Верховен, чому він – непростий суперник і проаналізували, як завершиться бій. Переходьте за посиланням.

19:35. І ще трішки! Єгипетські піраміди зовсім поряд.

From the Pyramids to the ring ‼️ 🔥



An iconic backdrop for a historic clash between Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven 💥



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/P8iADFzw51 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026

19:30. Ловіть поки кадри атмосфери вечора боксу в Гізі. Сьогодні буде весело!

Усі поєдинки вечора боксу в Гізі (з урахуванням поточних результатів):

Олександр Усик (24-0, 15 KO) – Ріко Верховен (1-0, 1 КО) – бій за титул чемпіона світу за версією WBC та The Ring у надважкій вазі.

Хамза Шіраз (22-0-1, 18 KO) – Алем Бегич (29-0-1, 23 KO) – бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі.

Джек Кеттеролл (32-2, 14 KO) переміг Шахрама Гіясова (18-0, 11 KO) в бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA World у напівсередній вазі.

Френк Санчес (26-1, 19 KO) нокаутуав у другому раунді Річарда Торреса (14-1, 12 KO) у претендентському бою за версією IBF у надважкій вазі.

Мізукі Хірута (11-0, 2 КО) перемогла одностайним рішенням суддів Маю Соліман (10-2, 6 КО) у бою за титул чемпіонки WBO в другій найлегшій вазі.

Даніель Лапін (13-0, 5 КО) програв нокаутом у четвертому раунді Бенджаміну Мендесу Тані (9-1, 2 КО) у напівважкій вазі.

Басем Мамдух (10-3, 4 КО) програв нокаутом у другому раунді Джамару Теллі (7-0, 6 КО) у важкій вазі.

Султан Альмохаммед (4-0, 3 КО) нокаутував Діді Імпракса (2-5, 1 КО) у першому раунді в легкій вазі.

Махмуд Мубарак (1-0) одностайним рішенням суддів переміг Алі Серункуму (2-4, 0 КО) у першій напівсередній вазі.

Омар Хікал (1-0, 1 КО) у третьому раунді нокаутував Майкла Кальяльї (3-5-2, 1 КО) у середній вазі.

Вітаємо, друзі! Цей день настав! Український чемпіон за версіями WBC, IBF і WBA Олександр Усик проведе бій із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у Гізі, Єгипет! За всім найцікавішим з вечора боксу, включно із солідним андеркардом і, ясна річ, головним поєдинком, слідкуйте разом з нами в текстовій онлайн-трансляції на LB.ua.

Офіційний транслятор вечора боксу – сервіс онлайн-телебачення Київстар ТБ.