Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСпорт

Гвардіола йде з посади тренера Manchester City після 10 років роботи

Іспанець очолював команду з 2016 року та став найуспішнішим тренером в історії «Сіті», вигравши 20 трофеїв.

Пеп Гвардіола
Фото: Manchester City

Головний тренер Manchester City Пеп Гвардіола залишить посаду цього літа після десяти років роботи в клубі. 

У клубі повідомили, що після відходу з посади Гвардіола залишиться у структурі City Football Group як глобальний амбасадор. Він консультуватиме клуби групи та братиме участь у різних проєктах.

У прощальному зверненні Гвардіола заявив, що рішення піти не пов’язане з якоюсь конкретною причиною.

«Не питайте мене, чому я йду. Причини немає, але десь глибоко всередині я знаю — настав мій час. Ніщо не вічне», — сказав тренер.

Він також подякував уболівальникам, місту Манчестер та клубу за підтримку протягом усіх років роботи.

За десять сезонів Гвардіола виграв із «Манчестер Сіті» шість титулів Premier League, одну UEFA Champions League, три Кубки Англії, п’ять Кубків ліги, а також клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

Під його керівництвом клуб встановив низку рекордів англійського футболу. У сезоні 2017/18 команда набрала рекордні 100 очок у Прем’єр-лізі, а в сезоні 2022/23 оформила требл, вигравши чемпіонат Англії, Кубок Англії та Лігу чемпіонів. У 2023/24 «Сіті» став першим клубом в історії Англії, який виграв чотири чемпіонства поспіль.

Останнім матчем Гвардіоли на посаді тренера «Манчестер Сіті» стане гра проти Aston Villa у неділю. Це буде його 593-й матч на чолі команди.

