Уже програвав українцю, знімався в кіно й одинадцять років був чемпіоном
Ріко Верховену 37 років. Він – син володаря чорного поясу з карате Йоса Верховена, який був першим тренером сина. Свій шлях у великому спорті, а саме – в кікбоксингу, Ріко розпочав у 15, в 2004 році. З того часу в активі нідерландця 76 боїв, в яких він переміг 66 разів (21 – нокаутом).
У 2012 році в рамках турніру K-1 World MAX у Мадриді Верховен, на той момент уже відомий кікбоксер, протистояв українцеві Сергію Лащенку – якісному ударнику, який вирізнявся агресивним стилем бою. Протягом трьох раундів Сергій йшов уперед і створив нідерландцю чимало проблем. У підсумку судді не змогли визначити сильнішого, тому призначили додатковий раунд, після завершення якого саме українцеві присудили перемогу. Сергій Лащенко загинув у 2015 році.
Верховен після поразки продовжив виступати й у 2014-му виграв пояс чемпіона за версією найбільшого кікбоксерського промоушену світу – Glory. Саме з того часу варто відраховувати початок домінування нідерландця в кікбоксингу. Він тримав пояс чемпіона в суперважкій вазі протягом понад чотирьох тисяч днів – більше як 11 років. За цей час він переміг Джамала Бен Саддіка, Бенджаміна Адегбуї, Бадра Харі й інших іменитих бійців промоушена. У 2025 році Ріко вирішив, що з нього досить і сам пішов із Glory у статусі чемпіона після 23 перемог поспіль.
Паралельно зі спортом Верховен активно працював над побудовою власного бренду. Він знявся у низці фільмів, зокрема: «Кікбоксер: Помста», «Фільм Ділана Хагенса», «Ласкаво просимо до Нідерландів 3», «Чорний лотос» тощо. Як наслідок, потоваришував із відомим актором Джейсоном Стейтемом, який, за іронією долі, й «вивів» його на Усика.
Стейтем неодноразово приходив на вечори боксу, організовані Туркі Аль-Шейхом, головою Головного управління з питань розваг в Саудівській Аравії. Так, саме він займався підготовкою низки боїв Олександра Усика, зокрема й проти британця Тайсона Ф'юрі. На одному з таких вечорів Джейсон запропонував Туркі організувати бій для Верховена. Олександр Усик якраз був вільний після поєдинку проти Даніеля Дюбуа… Так і почалася організація бою в Єгипті.
Під наглядом Сфінкса
Поєдинок Усика й Верховена відбудеться в Гізі, єгипетському місті, відомому через єгипетські піраміди. Саме там розташована найвища з них – піраміда Хеопса (від імені фараона), яка сьогодні сягає близько 138 метрів, а спочатку мала майже 147. Споруда залишилася єдиним із семи чудес Стародавнього світу. Разом із пірамідами Хефрена й Мікеріна вона є однією із головних пам'яток не лише Єгипту, а й усього світу.
«Охороняє» їх Великий Сфінкс – величезна скульптура, висічена з пісковика. За найпоширенішою версією єгиптологів, його обличчя відтворює риси фараона Хефрена. Саме біля підніжжя пірамід відбудеться поєдинок Олександра Усика й Ріко Верховена.
Хоч Єгипет – це м'яко кажучи не боксерська держава, але бій має всі шанси стати історичним. Нечасто ж кікбоксер битиметься за чемпіонський пояс у боксі. Цей факт перетворює виставковий поєдинок у спортивний. На цьому в розмові з LB.ua наголосив колишній чемпіон світу з боксу за версією WBA В'ячеслав Сенченко.
«Цей бій можна розглядати як спортивний, бо на кону стоять титули чемпіона світу, тому це вже не шоу, – сказав він і уточнив: – Елемент шоу в тому, де відбудеться бій. Як для шоу, виглядатиме гарно».
Бій за один пояс для Верховена й три – для Усика
Бій сам по собі екзотичний хоча б тому, що відбудеться на фоні пірамід. Ще один факт, який вирізняє його серед інших, полягає в тому, хто саме змагатиметься. Один із найкращих боксерів в історії битиметься з атлетом, в активі якого лише один боксерський поєдинок – у квітні 2014 року Верховен нокаутував угорця Яноша Фінферу в дебютному бою в Дармштадті, Німеччина. Фінфера на той момент мав скромний послужний список (п'ять поразок у п'яти поєдинках, – Ред.), тож рівень супротиву був низьким.
На кону бою Усик – Верховен буде пояс за версією WBC. Щодо інших двох поясів ситуація така: IBF у випадку поразки українця точно стане вакантним, а WBA – потенційно вільним. Долю останнього титулу визначать на спеціальній раді.
Очевидно, Олександр Усик може втратити все, Верховен натомість претендує на велич, бо ж потенційна перемога стане історичною на віки. Але ж сказати легше, ніж зробити.
Приборкати велетня. Знову.
Ріко Верховен заввишки 196 сантиметрів, вагою близько 120 кілограмів, виглядатиме грізно порівняно з будь-яким суперником, навіть з Усиком, який на 5 сантиметрів нижчий і майже на 20 кілограмів легший.
В'ячеслав Сенченко переконаний, що габарити нідерландця ігнорувати не можна, хоча вони йому навряд допоможуть. Олександр Усик, в послужному списку якого є перемоги над Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа й Даніелем Дюбуа, неодноразово доводив, що техніка «б'є» грубу силу.
«Навряд він зможе щось протиставити Олександру Усику, бо різниця в майстерності дуже велика. Габарити грають на його користь: він більший, можливо, має сильніший удар, але не це стане ключовим. Все вирішить майстерність і техніка», – пояснив він у розмові з LB.ua.
Схожі думки й у Юрія Нужненка, колишнього українського чемпіона за версією WBA.
«У Верховена велика перевага у вазі. Він має більші габарити, але все залежить від того, яку тактику на бій нідерландець обере. Однак, завдяки гнучкості, майстерності, розуму й досвіду Олександр має перевагу над суперником», – зауважив він.
І Нужненко, і Сенченко фактично в один голос спрогнозували, яким буде бій.
«Перебіг бою буде як завжди в Усика. Він не поспішатиме, пристосується до суперника, відчує його, дистанцію й працюватиме за рахунок помилок Верховена, його проблем у техніці. Усик на ці помилки реагуватиме ударами. Думаю, що бій закінчиться достроково перемогою Усика», – заявив Сенченко.
На думку Нужненка, головне, аби Верховен боксував чисто, не застосовуючи брудні прийоми.
Підсумовуючи, обидва експерти висловили сподівання, що переможцем бою стане саме Олександр Усик.
Козир у рукаві Верховена
Хіба родина Тайсона Ф'юрі втрутиться, якщо точніше – дядько Пітер. Саме він готував Тайсона до бою із Володимиром Кличком у 2015 році. Протягом 15 років Пітер працює із Верховеном і вчить того боксувати.
До слова, у рамках спільної роботи з Пітером Верховен проводив спаринги з Тайсоном Ф'юрі. Потенційно «циганський король» може поділитися своїм досвідом боїв проти Усика. Чи допоможе? Дізнаємося вже скоро.
Бій Олександр Усик – Ріко Верховен заплановано на 23 травня в Гізі. Головний поєдинок вечора розпочнеться не раніше 23:45 за Києвом. В Україні трансляція відбудеться на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. У Польщі й Чехії з українськими коментаторами поєдинок покаже Megogo.