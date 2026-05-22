Хто такий Ріко Верховен, у чому унікальність поєдинку й як Олександру Усику перемогти – в прев'ю на LB.ua.

З першого погляду здається, що цей боксерський поєдинок буде виставковим, але на кону стоятиме легендарний пояс WBC, тож можна говорити про черговий офіційний бій Олександра Усика в професійній кар'єрі – вже 25-й. Букмекери переконані, що українець – явний фаворит, проте нідерландця не варто недооцінювати. У цьому зокрема переконані колишні чемпіони світу з боксу Юрій Нужненко й В'ячеслав Сенченко. А ще вони зробили свій прогноз на бій.

Двоє атлетів, які встигли вибудувати легендарну кар'єру в своїх дисциплінах, зійдуться біля єгипетських пірамід. Один із них тричі збирав усі пояси в вагових категоріях, а інший – одинадцять років захищав титул чемпіона й пішов із поясом. Звучить фантастично, але вже в суботу, 23 травня, український чемпіон Олександр Усик зустрінеться з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Уже програвав українцю, знімався в кіно й одинадцять років був чемпіоном

Ріко Верховену 37 років. Він – син володаря чорного поясу з карате Йоса Верховена, який був першим тренером сина. Свій шлях у великому спорті, а саме – в кікбоксингу, Ріко розпочав у 15, в 2004 році. З того часу в активі нідерландця 76 боїв, в яких він переміг 66 разів (21 – нокаутом).

Фото: EPA/UPG Нідерландський кікбоксер Рікі Верховен

У 2012 році в рамках турніру K-1 World MAX у Мадриді Верховен, на той момент уже відомий кікбоксер, протистояв українцеві Сергію Лащенку – якісному ударнику, який вирізнявся агресивним стилем бою. Протягом трьох раундів Сергій йшов уперед і створив нідерландцю чимало проблем. У підсумку судді не змогли визначити сильнішого, тому призначили додатковий раунд, після завершення якого саме українцеві присудили перемогу. Сергій Лащенко загинув у 2015 році.

Верховен після поразки продовжив виступати й у 2014-му виграв пояс чемпіона за версією найбільшого кікбоксерського промоушену світу – Glory. Саме з того часу варто відраховувати початок домінування нідерландця в кікбоксингу. Він тримав пояс чемпіона в суперважкій вазі протягом понад чотирьох тисяч днів – більше як 11 років. За цей час він переміг Джамала Бен Саддіка, Бенджаміна Адегбуї, Бадра Харі й інших іменитих бійців промоушена. У 2025 році Ріко вирішив, що з нього досить і сам пішов із Glory у статусі чемпіона після 23 перемог поспіль.

Фото: EPA/UPG Верховен на прем'єрі фільму «Чорний лотос»

Паралельно зі спортом Верховен активно працював над побудовою власного бренду. Він знявся у низці фільмів, зокрема: «Кікбоксер: Помста», «Фільм Ділана Хагенса», «Ласкаво просимо до Нідерландів 3», «Чорний лотос» тощо. Як наслідок, потоваришував із відомим актором Джейсоном Стейтемом, який, за іронією долі, й «вивів» його на Усика.

Фото: EPA/UPG Джейсон Стейтем (праворуч) і Туркі Аль-Шейх на вечорі боксу Усик – Дюбуа

Стейтем неодноразово приходив на вечори боксу, організовані Туркі Аль-Шейхом, головою Головного управління з питань розваг в Саудівській Аравії. Так, саме він займався підготовкою низки боїв Олександра Усика, зокрема й проти британця Тайсона Ф'юрі. На одному з таких вечорів Джейсон запропонував Туркі організувати бій для Верховена. Олександр Усик якраз був вільний після поєдинку проти Даніеля Дюбуа… Так і почалася організація бою в Єгипті.

Під наглядом Сфінкса

Поєдинок Усика й Верховена відбудеться в Гізі, єгипетському місті, відомому через єгипетські піраміди. Саме там розташована найвища з них – піраміда Хеопса (від імені фараона), яка сьогодні сягає близько 138 метрів, а спочатку мала майже 147. Споруда залишилася єдиним із семи чудес Стародавнього світу. Разом із пірамідами Хефрена й Мікеріна вона є однією із головних пам'яток не лише Єгипту, а й усього світу.

«Охороняє» їх Великий Сфінкс – величезна скульптура, висічена з пісковика. За найпоширенішою версією єгиптологів, його обличчя відтворює риси фараона Хефрена. Саме біля підніжжя пірамід відбудеться поєдинок Олександра Усика й Ріко Верховена.

Хоч Єгипет – це м'яко кажучи не боксерська держава, але бій має всі шанси стати історичним. Нечасто ж кікбоксер битиметься за чемпіонський пояс у боксі. Цей факт перетворює виставковий поєдинок у спортивний. На цьому в розмові з LB.ua наголосив колишній чемпіон світу з боксу за версією WBA В'ячеслав Сенченко.

«Цей бій можна розглядати як спортивний, бо на кону стоять титули чемпіона світу, тому це вже не шоу, – сказав він і уточнив: – Елемент шоу в тому, де відбудеться бій. Як для шоу, виглядатиме гарно».

Бій за один пояс для Верховена й три – для Усика

Бій сам по собі екзотичний хоча б тому, що відбудеться на фоні пірамід. Ще один факт, який вирізняє його серед інших, полягає в тому, хто саме змагатиметься. Один із найкращих боксерів в історії битиметься з атлетом, в активі якого лише один боксерський поєдинок – у квітні 2014 року Верховен нокаутував угорця Яноша Фінферу в дебютному бою в Дармштадті, Німеччина. Фінфера на той момент мав скромний послужний список (п'ять поразок у п'яти поєдинках, – Ред.), тож рівень супротиву був низьким.

На кону бою Усик – Верховен буде пояс за версією WBC. Щодо інших двох поясів ситуація така: IBF у випадку поразки українця точно стане вакантним, а WBA – потенційно вільним. Долю останнього титулу визначать на спеціальній раді.

Очевидно, Олександр Усик може втратити все, Верховен натомість претендує на велич, бо ж потенційна перемога стане історичною на віки. Але ж сказати легше, ніж зробити.

Приборкати велетня. Знову.

Ріко Верховен заввишки 196 сантиметрів, вагою близько 120 кілограмів, виглядатиме грізно порівняно з будь-яким суперником, навіть з Усиком, який на 5 сантиметрів нижчий і майже на 20 кілограмів легший.

Фото: EPA/UPG Ріко Верховен під час зважування

В'ячеслав Сенченко переконаний, що габарити нідерландця ігнорувати не можна, хоча вони йому навряд допоможуть. Олександр Усик, в послужному списку якого є перемоги над Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа й Даніелем Дюбуа, неодноразово доводив, що техніка «б'є» грубу силу.

«Навряд він зможе щось протиставити Олександру Усику, бо різниця в майстерності дуже велика. Габарити грають на його користь: він більший, можливо, має сильніший удар, але не це стане ключовим. Все вирішить майстерність і техніка», – пояснив він у розмові з LB.ua.

Фото: instagram.com/tkachenko_yurii Олександр Усик і Юрій Ткаченко

Схожі думки й у Юрія Нужненка, колишнього українського чемпіона за версією WBA.

«У Верховена велика перевага у вазі. Він має більші габарити, але все залежить від того, яку тактику на бій нідерландець обере. Однак, завдяки гнучкості, майстерності, розуму й досвіду Олександр має перевагу над суперником», – зауважив він.

І Нужненко, і Сенченко фактично в один голос спрогнозували, яким буде бій.

«Перебіг бою буде як завжди в Усика. Він не поспішатиме, пристосується до суперника, відчує його, дистанцію й працюватиме за рахунок помилок Верховена, його проблем у техніці. Усик на ці помилки реагуватиме ударами. Думаю, що бій закінчиться достроково перемогою Усика», – заявив Сенченко.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик виконує точний удар

На думку Нужненка, головне, аби Верховен боксував чисто, не застосовуючи брудні прийоми.

Підсумовуючи, обидва експерти висловили сподівання, що переможцем бою стане саме Олександр Усик.

Козир у рукаві Верховена

Хіба родина Тайсона Ф'юрі втрутиться, якщо точніше – дядько Пітер. Саме він готував Тайсона до бою із Володимиром Кличком у 2015 році. Протягом 15 років Пітер працює із Верховеном і вчить того боксувати.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик протистоїть Тайсону Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

До слова, у рамках спільної роботи з Пітером Верховен проводив спаринги з Тайсоном Ф'юрі. Потенційно «циганський король» може поділитися своїм досвідом боїв проти Усика. Чи допоможе? Дізнаємося вже скоро.

Бій Олександр Усик – Ріко Верховен заплановано на 23 травня в Гізі. Головний поєдинок вечора розпочнеться не раніше 23:45 за Києвом. В Україні трансляція відбудеться на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. У Польщі й Чехії з українськими коментаторами поєдинок покаже Megogo.