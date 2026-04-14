Після перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 КО) колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) піднявся на третю сходинку рейтингу кращих важковаговиків за версією The Ring.

Про це повідомляє LB.ua.

Поясом престижного боксерського журналу володіє українець Олександр Усик.

Перший у рейтингу – Фабіо Вордлі з Великої Британії.

Десятка кращих від The Ring:

Фабіо Вордлі (Велика Британія); Агіт Кабаєл (Німеччина); Тайсон Фʼюрі (Велика Британія); Даніель Дюбуа (Велика Британія); Філіп Хргович (Хорватія); Мозес Ітаума (Велика Британія); Мартін Баколе (ДР Конго); Ефе Аджагба (Нігерія); Річард Торрес (США); Мурат Гассієв (Вірменія).

Нагадаємо, 12 квітня Тайсон Ф’юрі одноголосним рішенням суддів переміг Арсламбека Махмудова.