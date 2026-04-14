Після перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 КО) колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) піднявся на третю сходинку рейтингу кращих важковаговиків за версією The Ring.
Поясом престижного боксерського журналу володіє українець Олександр Усик.
Перший у рейтингу – Фабіо Вордлі з Великої Британії.
Десятка кращих від The Ring:
- Фабіо Вордлі (Велика Британія);
- Агіт Кабаєл (Німеччина);
- Тайсон Фʼюрі (Велика Британія);
- Даніель Дюбуа (Велика Британія);
- Філіп Хргович (Хорватія);
- Мозес Ітаума (Велика Британія);
- Мартін Баколе (ДР Конго);
- Ефе Аджагба (Нігерія);
- Річард Торрес (США);
- Мурат Гассієв (Вірменія).
Нагадаємо, 12 квітня Тайсон Ф’юрі одноголосним рішенням суддів переміг Арсламбека Махмудова.