Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Тайсон Ф’юрі переміг росіянина й піднявся на третю сходинку рейтингу важковаговиків за версією The Ring

Поясом володіє українець Олександр Усик.

Після перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 КО) колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) піднявся на третю сходинку рейтингу кращих важковаговиків за версією The Ring.

Поясом престижного боксерського журналу володіє українець Олександр Усик

Перший у рейтингу – Фабіо Вордлі з Великої Британії. 

Десятка кращих від The Ring:

  1. Фабіо Вордлі (Велика Британія);
  2. Агіт Кабаєл (Німеччина);
  3. Тайсон Фʼюрі (Велика Британія);
  4. Даніель Дюбуа (Велика Британія);
  5. Філіп Хргович (Хорватія);
  6. Мозес Ітаума (Велика Британія);
  7. Мартін Баколе (ДР Конго);
  8. Ефе Аджагба (Нігерія);
  9. Річард Торрес (США);
  10. Мурат Гассієв (Вірменія).

Нагадаємо, 12 квітня Тайсон Ф’юрі одноголосним рішенням суддів переміг Арсламбека Махмудова. 

Читайте також
