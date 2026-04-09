Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "ПСЖ" без Забарного розібрався з "Ліверпулем", "Атлетіко" шокував "Барселону"

У всіх чвертьфінальних парах визначилися фаворити.

ПСЖ - Ліверпуль 2:0
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів зіграно усі перші матчі у чвертьфінальних парах. У середу українським нейтральним фанам вболівати було особливо ні за кого: Ілля Забарний просидів увесь матч "ПСЖ" із "Ліверпулем" у запасі.

Поєдинок мав цікаве протистояння двох зіркових гравців збірної Грузії: Кварацхелія у парижан намагався забити у ворота Мамардашвілі з англійського клубу. Це зрештою вдалося у другому таймі, а до того рахунок відкрив Дуе. Без Забарного оборона французів усе одно впоралася зі своїм завданням, тому у підсумку 2:0, які лише підтвердили кризу у "Ліверпуля".

"Барселона" несподівано не виправдала авансів і вдома була бита мадридським "Атлетіко". Вже під завісу першого тайму Кубарсі залишив свою команду в меншості, чим одразу ж скористався Альварез, вивівши "матрацників" уперед.

Каталонці не припиняли грати достатньо яскраво і активно, але пропустили вдруге від Сорлота. Ворота ж Муссо так і лишилися недоторканними. Тож тут теж 2:0, але скоріше сенсаційні - на користь столичної команди. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies