Ліга чемпіонів: "ПСЖ" без Забарного розібрався з "Ліверпулем", "Атлетіко" шокував "Барселону"

У футбольній Лізі чемпіонів зіграно усі перші матчі у чвертьфінальних парах. У середу українським нейтральним фанам вболівати було особливо ні за кого: Ілля Забарний просидів увесь матч "ПСЖ" із "Ліверпулем" у запасі.

Поєдинок мав цікаве протистояння двох зіркових гравців збірної Грузії: Кварацхелія у парижан намагався забити у ворота Мамардашвілі з англійського клубу. Це зрештою вдалося у другому таймі, а до того рахунок відкрив Дуе. Без Забарного оборона французів усе одно впоралася зі своїм завданням, тому у підсумку 2:0, які лише підтвердили кризу у "Ліверпуля".

"Барселона" несподівано не виправдала авансів і вдома була бита мадридським "Атлетіко". Вже під завісу першого тайму Кубарсі залишив свою команду в меншості, чим одразу ж скористався Альварез, вивівши "матрацників" уперед.

Каталонці не припиняли грати достатньо яскраво і активно, але пропустили вдруге від Сорлота. Ворота ж Муссо так і лишилися недоторканними. Тож тут теж 2:0, але скоріше сенсаційні - на користь столичної команди.