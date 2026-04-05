«Барселона» на чужому полі перемогла «Атлетико» (2:1) в 30-му турі іспанської Ла Ліги.

На 39-й хвилині рахунок у матчі відкрив Джованні Сімеоне. Форвард отримав довгий пас від Лангле, обробив м’яч і потужним ударом вразив правий кут воріт. За 3 хвилини Решфорд опинився на ударній позиції перед воротами матрасників і зрівняв рахунок.

Наприкінці першого тайму Гонсалес, захисник мадридців, отримав другу жовту картку й залишив поле.

Перемогу в матчі вирвав Роберт Левандовський, який зміг підлаштуватися під м’яч після рикошету внаслідок удару Канселу.

Завдяки перемозі підопічні Гансі Фліка змогли випередити найближчого переслідувача – «Реал» – на 7 очок у турнірній таблиці Ла Ліги.

Нагадаємо, «Реал» поступився «Мальорці» в своєму матчі 30-го туру Ла Ліги.