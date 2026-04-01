Спорт

Україна обіграла Албанію у матчі, що може стати останнім для Реброва

Принаймні у битві невдах "синьо-жовті" були кращими.

Україна обіграла Албанію у матчі, що може стати останнім для Реброва
Україна - Албанія 1:0
Фото: УАФ

Збірна України з футболу у контрольній грі мінімально обіграла Албанію, можливо, попрощавшись таким чином з головним тренером Сергієм Ребровим.

Гра на стадіоні у Валенсії розпочалася за дуже незначної кількості глядачів, а плакат на трибуні ультрас став вироком за поразку Швеції: "Яка гра - така і підтримка". Втім акція фанів тривала лише тайм, на другу половину зустрічі вони все ж повернулися у сектор.

І саме вчасно, бо все цікаве у матчі відбувалося по перерві. Вже на першій хвилині другого тайму Олексій Гуцуляк забив з передачі Богдана Михайліченка. Спрацювала зв'язка із житомирського Полісся.

Українці мали відчутну ігрову перевагу, але кілька непоганих нагод були змарновані. Сергій Ребров зробив сім замін, давши ігровий час майже всім гравцям заявки, окрім хіба що голкіпера Руслана Нещерета та захисника Олександра Сватка. 

1:0 - у дуелі невдах відбору на чемпіонат світу сильнішими все ж були українці. Далі головне питання - хто очолюватиме команду влітку під час контрольних матчів і восени у Лізі Націй. Ера Реброва, схоже, все ж має завершитися.

