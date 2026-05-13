Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері

Зустріч відбулася у березні 2025 року під час вечері у бізнесмена Тимура Міндіча, куди очільника Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова привів тодішній міністр оборони України Рустем Умєров. На цій же вечері був присутній громадянин Ізраїля, а спілкування велося переважно англійською мовою.

Про це повідомив сам Арсен Жумаділов на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, пише LB.ua.

За словами Жумаділова, до тієї зустрічі він особисто з Міндічем знайомий не був — їх представив Умєров.

«Просто розмова про загальне… Про події в світі, те це і так далі. Там же був громадяни Ізраїля. Вся розмова була англійською, здебільшого», - сказав він.

Жумаділов уточнив, що Міндіч іноді міг переходити на російську, але точно цього не пригадує. Знайомство відбулося безпосередньо за столом.

Саме тоді, за словами очільника АОЗ, Міндіч і порушив тему бронежилетів:

«Він просто спитав: от є контракт по бронежилетах, ми в нього вклались, а що там буде по ньому? Я сказав: як буде контроль якості, що буде на прийомці — оте буде, і все. Якщо вони будуть якісні, вони будуть прийняті, за них буде сплачено. Якщо не будуть якісні, то не будуть прийняті, і за них не буде сплачено».

Жумаділов наголосив, що його позиція незалежна.

«Мені абсолютно байдуже, де, з ким, хто мені про щось каже. За всі роки своєї професійної діяльності будь-хто, хто б мені не дзвонив, отримає одну і ту саму відповідь. Все те, що в законі, в контракті, — оте і буде відбуватися. Власне, що і відбулось».

Нагадаємо, йдеться про контракт на бронежилети, який Державний оператор тилу уклав з компанією, пов’язаною з Міндічем. Зразки продукції двічі не пройшли випробування — товар не відповідав нормативно-технічній документації.

Контракт розірвали, бронежилети не прийняли, кошти виплачено не було.

На оприлюднених записах розмов Міндіч говорив Умєрову, що вклав у цей контракт 300 мільйонів, і просив «вирішити питання» одним дзвінком.